Fico povedal Marcinkovej, aby prišla na hrádzu, kde beháva: Tá tam na neho čaká od rána, premiér nikde

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) čakala od rána na hrádzi na premiéra Roberta Fica. Ten jej mal podľa jej slov povedať, aby prišla na hrádzu, kde sa mali porozprávať. K situácii došlo po včerajšom rokovaní európskeho výboru parlamentu. Premiér na ňom poslancom uviedol, že hodinu a pol športoval na hrádzi, no samotného rokovania sa zúčastnil len približne 45 minút.
Marcinková dnes na sociálnej sieti uviedla, že na hrádzu prišla, no premiér sa na dohodnuté miesto nedostavil. „Som na hrádzi, ale premiér svoje slová nedodržal. Keď sa mu nepáči chodiť do práce, tak nech občania vidia. Zvýšil si plat, nemá čas hodinu a pol posedieť v parlamente. Ak si myslí, že sa zľakneme jeho arogancie, tak sa veľmi mýli,“ uviedla vo videu.
Pripomenula jeho slová
V popise príspevku sa obrátila priamo na premiéra a pripomenula jeho slová o plánovanom stretnutí. „Pán premiér kde ste? Včera ste hovorili, že sa porozprávame na hrádzi. To aj tu sa nás obávate? Nebojte, ja 1000 kľukov nedám. Vaša mužnosť ostane bez ujmy,“ odkázala.
