Fico po rokovaní v Číne skritizoval lídrov EÚ: Môžu si pchať hlavy do piesku, ale sú už len na 3 koľaji svetovej politiky

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Čínsko-slovenské vzťahy sú teraz podľa premiéra bližšie a SR začína zohrávať aktívnu úlohu aj vo vzťahoch medzi Čínou a EÚ. Čínsky prezident mu tiež oznámil, že pri návšteve Európy príde aj na Slovensko.
TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. Si prisľúbil súčinnosť pri vydávaní licencií na export čínskych vzácnych zemín a nerastov na Slovensko, ktoré sú podľa premiéra potrebné na fungovanie slovenského priemyslu. Fico dúfa, že po investícii čínskej spoločnosti na výrobu batérií Gotion bude mať čínska vláda záujem podporovať aj ďalších čínskych investorov v ich aktivitách na Slovensku.
Bezvízový styk a kultúrne inštitúty
Premiér privítal, že aj v roku 2026 môžu slovenskí turisti do Číny vycestovať bez vízovej povinnosti. „Verím, že o chvíľu bude realitou aj slovenský kultúrny inštitút v Pekingu a čínsky v Bratislave,“ povedal šéf slovenskej vlády.
Fico s čínskym prezidentom rokoval aj o Ukrajine, reforme medzinárodného spoločenstva a zhodnotili tiež vplyv stredajších (3. 9.) osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnili v Pekingu za účasti viac ako 20 svetových lídrov vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina alebo severokórejského vodcu Kim Čong-una.
„Zopakoval som, že kým iní možno kladú dôraz na priebeh vojenskej prehliadky, ja osobne za podstatnejšie považujem včera vyslovené politické posolstvá. Tie sa nedajú prehliadnuť ani ignorovať. Môžu si premiéri krajín EÚ pchať hlavy do piesku, koľko len chcú. EÚ je dnes vďaka svojej krátkozrakosti vo svetovej politike a zamilovanosti do seba samej nie na druhej, ale možno už tretej koľaji,“ deklaroval premiér.
Program návštevy Číny
Fico je na návšteve Číny od utorka (2. 9.), keď sa bilaterálne stretol s ruským prezidentom Putinom. V stredu sa zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke. Stretol sa aj s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom a vietnamským prezidentom Luongom Cuongom. Na záver programu sa zúčastní na večeri podávanej čínskym viceprezidentom Chan Čengom.
Následne sa premiér presunie na východné Slovensko, odkiaľ vycestuje do Užhorodu na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Nevylúčil ani neformálne stretnutie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý tam bude prítomný.
Nahlásiť chybu v článku