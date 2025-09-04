Fico po rokovaní v Číne skritizoval lídrov EÚ: Môžu si pchať hlavy do piesku, ale sú už len na 3 koľaji svetovej politiky

Reprofoto: Facebook/ Robert Fico

Nina Malovcová
TASR
Fico sa stretol s čínskym prezidentom.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Čínsko-slovenské vzťahy sú teraz podľa premiéra bližšie a SR začína zohrávať aktívnu úlohu aj vo vzťahoch medzi Čínou a EÚ. Čínsky prezident mu tiež oznámil, že pri návšteve Európy príde aj na Slovensko.

TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. Si prisľúbil súčinnosť pri vydávaní licencií na export čínskych vzácnych zemín a nerastov na Slovensko, ktoré sú podľa premiéra potrebné na fungovanie slovenského priemyslu. Fico dúfa, že po investícii čínskej spoločnosti na výrobu batérií Gotion bude mať čínska vláda záujem podporovať aj ďalších čínskych investorov v ich aktivitách na Slovensku.

Bezvízový styk a kultúrne inštitúty

Premiér privítal, že aj v roku 2026 môžu slovenskí turisti do Číny vycestovať bez vízovej povinnosti. „Verím, že o chvíľu bude realitou aj slovenský kultúrny inštitút v Pekingu a čínsky v Bratislave,“ povedal šéf slovenskej vlády.

Fico s čínskym prezidentom rokoval aj o Ukrajine, reforme medzinárodného spoločenstva a zhodnotili tiež vplyv stredajších (3. 9.) osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnili v Pekingu za účasti viac ako 20 svetových lídrov vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina alebo severokórejského vodcu Kim Čong-una.

„Zopakoval som, že kým iní možno kladú dôraz na priebeh vojenskej prehliadky, ja osobne za podstatnejšie považujem včera vyslovené politické posolstvá. Tie sa nedajú prehliadnuť ani ignorovať. Môžu si premiéri krajín EÚ pchať hlavy do piesku, koľko len chcú. EÚ je dnes vďaka svojej krátkozrakosti vo svetovej politike a zamilovanosti do seba samej nie na druhej, ale možno už tretej koľaji,“ deklaroval premiér.

Program návštevy Číny

Fico je na návšteve Číny od utorka (2. 9.), keď sa bilaterálne stretol s ruským prezidentom Putinom. V stredu sa zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke. Stretol sa aj s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom a vietnamským prezidentom Luongom Cuongom. Na záver programu sa zúčastní na večeri podávanej čínskym viceprezidentom Chan Čengom.

Foto: AP

Následne sa premiér presunie na východné Slovensko, odkiaľ vycestuje do Užhorodu na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Nevylúčil ani neformálne stretnutie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý tam bude prítomný.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bittó Cigániková tvrdí, že sa jej chcú v SaS zbaviť: Kritizuje predsedu Gröhlinga, strana vraj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac