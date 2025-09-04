Bittó Cigániková tvrdí, že sa jej chcú v SaS zbaviť: Kritizuje predsedu Gröhlinga, strana vraj trestá za vlastný názor

V strane Sloboda a Solidarita to znovu vrie. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková otvorene hovorí, že vo vnútri SaS čelí tlaku a snahám o jej odstránenie. Najviac kritiky smeruje na súčasného predsedu Branislava Gröhlinga.
Podľa rozhovoru, ktorý poskytla portálu Aktuality, jej prekáža najmä Gröhlingovo rozhodnutie, že Richard Sulík sa už nebude uchádzať o miesto na kandidátke a nepočíta s ním ani ako s ministrom. Sama to považuje za krok za chrbtom členov strany. „Zabudol vôl, že teľaťom bol,“ odkázala Gröhlingovi a dodala, že zo SaS odísť nemieni: „Ja som tu doma, Braňo Gröhling prišiel po mne.“
Tvrdí, že SaS ju už nechce
Bittó Cigániková priznáva, že by rada v SaS ostala, no cíti, že vedenie o ňu stratilo záujem. „Možno bránim pánovi Hamranovi, aby išiel na tlačovku, keď tam budem. Už len jedného treba odstrániť,“ povedala. Podľa nej ľudia, ktorí kedysi stáli pri zrode strany, postupne odišli a nahradili ich tí, „ktorí sa kedysi pridali k Matovičovi a dnes sa tvária ako majitelia pravdy“.
Kritika rozhodnutí predsedu
Zároveň zdôraznila, že o Sulíkovej nekandidovaní sa nikdy nediskutovalo na straníckych orgánoch. Vadí jej, že Gröhling zrušil letné zasadnutie republikovej rady s tým, že nie je o čom rokovať.
„A potom sa dozvieme, že ide vylučovať zakladateľa strany,“ povedala. Podľa nej tak predseda poškodzuje SaS a robí to cielene: „Urobil to v tomto čase dva roky pred voľbami, aby mal čas všetko upratať. Možno dúfajú, že aj ja nakoniec odídem.“
V SaS vraj vládne zastrašovanie
Poslankyňa dodala, že ju kontaktovalo viacero členov, ktorí boli prekvapení zo spôsobu, akým Gröhling postupuje. Podľa nej sa v strane trestá za vlastný názor. „Aj mne sa vyhrážal, ak budem nejako hlasovať,“ uviedla na adresu predsedu.
Nahlásiť chybu v článku