Robert Kaliňák verejne obhajoval Bombica: Extrémistické trestné činy sú podľa neho zneužívané

V súčasnosti definované klasifikácie extrémistických trestných činov sú podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) nadužívané. Slovenský právny systém pozná aj extrémistické priestupky, ktoré podľa neho úrady málo používajú. Ľudia sú tak zbytočne kriminalizovaní.
Kaliňák to uviedol na tlačovej konferencii počas výjazdového rokovania vlády v bratislavskej Petržalke v reakcii na otázku o predloženej novele Trestného zákona z dielne poslancov Národnej rady SR za SNS, ktorá by zmiernila posudzovanie extrémistických trestných činov.ň
Šéf rezortu obrany zároveň nevedel povedať, či Smer-SD trestnú novelu podporí. „Nevidel som ten text, neviem povedať jeho kvalitu, či tam náhodou nedochádza k nejakému ospravedlneniu niektorých konaní, ktoré nie sú ospravedlniteľné v žiadnom prípade. Bude o tom určite diskusia. Všeobecnú odpoveď na to, že kto s tým a ako súhlasí, vám neviem v tejto chvíli dať,“ uviedol Kaliňák.
Bombic je vraj nevinný
Na tlačovej konferencii zároveň obhajoval obžalovaného Daniela Bombica. Vyhlásil, že prípadná zmena zákona mu nepomôže, pretože je nevinný.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.
Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
