Fico obviňuje opozíciu z klamstva: Koalícia vraj nikdy neuvažovala o zvýšení kvóra

Foto: SITA - Úrad vlády SR

Petra Sušaninová
TASR
PS podľa premiéra ponúka nezmysly.

Koalícia nikdy neuvažovala o zvýšení kvóra pre strany na vstup do Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD). Vyjadrenia opozičných predstaviteľov o tom, že koalícia má zámer kvórum zvýšiť, označil za klamstvo.

„Opozícia dnes prišla s ďalším klamstvom. Vládna koalícia má údajne záujem zvýšiť kvórum na vstup politickej strany do NR SR z päť na sedem, respektíve desať percent. Nemajú na to žiadne dôkazy, len to vraj počuli. Toto hrubé klamstvo si opozícia nielen vymyslela, lebo nemá čím osloviť verejnosť, ale okamžite ho začala rozpracúvať do detailov. KDH kričí o krádeži demokracie, PS už organizuje spoločnú kandidátku a ponúka ďalšie nezmysly,“ skonštatoval.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Riešia len zrušenie voľby poštou

Predseda vlády deklaroval, že vládna koalícia o zvýšení kvóra nikdy neuvažovala. „Jediné, čím sa zaoberá, je zrušenie voľby poštou zo zahraničia a jej nahradenie riadnou tajnou voľbou na príslušnom zastupiteľskom úrade alebo v inej určenej volebnej miestnosti,“ povedal. Opozičníkov sa zároveň spýtal, kto v koalícii by za zvýšenie kvóra okrem Smeru zahlasoval. „Hlas-SD či nebodaj SNS? Ani toto zdravý rozum neberie,“ dodal.

Predstavitelia opozičného KDH v stredu upozornili na to, že koalícia má chystať zmenu, podľa ktorej by sa zvýšilo kvórum potrebné na vstup do parlamentu z doterajších päť na sedem a možno až desať percent. Poukazovali pritom na to, že o tom majú hovoriť vládni poslanci.

Prípadnú zmenu by považovali za závažné obmedzenie volebnej súťaže, pretože by vo voľbách prepadlo niekoľko stoviek tisíc hlasov. Predseda opozičného PS Michal Šimečka vyhlásil, že ak by koalícia schválila zvýšenie kvóra, PS ponúkne opozičným partnerom vytvorenie širokej predvolebnej koalície pre parlamentné voľby, ktoré majú byť v roku 2027.

