Fico bol v spoločnosti Putina či Kim Čong-una: Takto vyzerala vojenská prehliadka, na ktorej sa predviedli desivé zbrane

V čínskom hlavnom meste Peking sa v stredu o 9.00 miestneho času (3.00 SEČL) začala slávnostná vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny.
Na slávnosti hosťovanej čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sú prítomní ruský prezident Vladimir Putin, severokórejský vodca Kim Čong-un, prezident Bieloruska Alexander Lukašenko, prezident Iránu Masúd Pezeškiján alebo prezident Srbska Aleksandar Vučič. Jediným vrcholovým zástupcom členských štátov EÚ a NATO na oslavách je premiér SR Robert Fico, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Na slávnostiach sa celkovo zúčastňujú lídri 24 krajín. Prehliadkou si pripomenú skončenie druhej svetovej vojny, ku ktorému došlo 3. septembra 1945 kapituláciou Japonska. Odhaduje sa, že počas vojny zahynulo až 20 miliónov Číňanov.
Veľká udalosť
V sprievode na Námestí nebeského pokoja sa predstavilo 45 formácií vojakov, tankov, zbraní a vojenských lietadiel. Celkovo jej súčasťou bolo 10 000 ľudí, stovky lietadiel a vojenských vozidiel. Armáda uviedla, že všetko predstavené vybavenie je domácej výroby a „v aktívnej službe“. Prítomných bolo asi 50 000 divákov.
Čínska armáda predstavila viacero nových zbraní. Verejnosť po prvýkrát uvidela medzikontinentálnu balistickú raketu DF-5C alebo laserovú zbraň LY-1. Nová medzikontinentálna raketa DF-5C je variantom strely rovnakého typu Tung-feng-5. Vojenský analytik Alexander Neill pre BBC uviedol, že raketa má pravdepodobne väčší dosah a môže niesť až 12 jadrových hlavíc.
DF-5C je navrhnutá na odpal zo sila a slúži najmä ako strategický odstrašujúci prostriedok. Pokiaľ by ju vypustili zo zariadení na severe krajiny, bola by schopná zasiahnuť územie kontinentálnych Spojených štátov, tvrdí Neill. Predstavená bola aj laserová zbraň LY-1, ktorá bola pripevnená na osemkolesovom obrnenom vozidle HZ-155. Podľa analytika je mimoriadne výkonná a môže vyradiť alebo spáliť elektroniku, či dokonca oslepiť pilotov.
Historické stretnutie
Si a zahraniční lídri sa pred príchodom na tribúnu zvítali s niekoľkými čínskymi vojenskými veteránmi. Nasledovali úvodné hudobné vystúpenia. Po ľavici hostiteľa Siho sedí šéf Kremľa Putin a po jeho pravici vodca Severnej Kórey (KĽDR) Kim. Po prehliadke má Kim s oboma lídrami naplánované bilaterálne rokovania.
Išlo o prvé spoločné stretnutie Siho, Putina a Kima a prvú schôdzku čínskeho, ruského a severokórejského prezidenta po 66 rokoch. Podľa agentúry Jonhap stretnutie symbolizuje trojstrannú spoluprácu Číny, Ruska a Severnej Kórey zameranú voči unipolárnemu poriadku vedenému Spojenými štátmi, ako aj voči trojstrannej bezpečnostnej spolupráci medzi USA, Južnou Kóreou a Japonskom. Ide tiež o Kimovu premiéru na multilaterálnom podujatí, keďže doteraz sa zúčastnil iba na bilaterálnych zahraničných stretnutiach.
Na tribúne s ostatnými pozvanými lídrami bol aj premiér SR Fico. Predseda vlády do Číny pricestoval už v utorok, keď sa bilaterálne stretol s Putinom. Po vojenskej prehliadke má naplánovanú schôdzku s vietnamským prezidentom Luongom Cuongom a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Vo štvrtok sa stretne s čínskym prezidentom Sim a viceprezidentom Chan Čengom.
