Fico bol v spoločnosti Putina či Kim Čong-una: Takto vyzerala vojenská prehliadka, na ktorej sa predviedli desivé zbrane

Foto: SITA/TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Na slávnostiach sa celkovo zúčastňujú lídri 24 krajín. Slovensko ako jediné z EÚ.

V čínskom hlavnom meste Peking sa v stredu o 9.00 miestneho času (3.00 SEČL) začala slávnostná vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny.

Na slávnosti hosťovanej čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sú prítomní ruský prezident Vladimir Putin, severokórejský vodca Kim Čong-un, prezident Bieloruska Alexander Lukašenko, prezident Iránu Masúd Pezeškiján alebo prezident Srbska Aleksandar Vučič. Jediným vrcholovým zástupcom členských štátov EÚ a NATO na oslavách je premiér SR Robert Fico, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Na slávnostiach sa celkovo zúčastňujú lídri 24 krajín. Prehliadkou si pripomenú skončenie druhej svetovej vojny, ku ktorému došlo 3. septembra 1945 kapituláciou Japonska. Odhaduje sa, že počas vojny zahynulo až 20 miliónov Číňanov.

Veľká udalosť

V sprievode na Námestí nebeského pokoja sa predstavilo 45 formácií vojakov, tankov, zbraní a vojenských lietadiel. Celkovo jej súčasťou bolo 10 000 ľudí, stovky lietadiel a vojenských vozidiel. Armáda uviedla, že všetko predstavené vybavenie je domácej výroby a „v aktívnej službe“. Prítomných bolo asi 50 000 divákov.

Foto: SITA/AP

Čínska armáda predstavila viacero nových zbraní. Verejnosť po prvýkrát uvidela medzikontinentálnu balistickú raketu DF-5C alebo laserovú zbraň LY-1. Nová medzikontinentálna raketa DF-5C je variantom strely rovnakého typu Tung-feng-5. Vojenský analytik Alexander Neill pre BBC uviedol, že raketa má pravdepodobne väčší dosah a môže niesť až 12 jadrových hlavíc.

DF-5C je navrhnutá na odpal zo sila a slúži najmä ako strategický odstrašujúci prostriedok. Pokiaľ by ju vypustili zo zariadení na severe krajiny, bola by schopná zasiahnuť územie kontinentálnych Spojených štátov, tvrdí Neill. Predstavená bola aj laserová zbraň LY-1, ktorá bola pripevnená na osemkolesovom obrnenom vozidle HZ-155. Podľa analytika je mimoriadne výkonná a môže vyradiť alebo spáliť elektroniku, či dokonca oslepiť pilotov.

Historické stretnutie

Si a zahraniční lídri sa pred príchodom na tribúnu zvítali s niekoľkými čínskymi vojenskými veteránmi. Nasledovali úvodné hudobné vystúpenia. Po ľavici hostiteľa Siho sedí šéf Kremľa Putin a po jeho pravici vodca Severnej Kórey (KĽDR) Kim. Po prehliadke má Kim s oboma lídrami naplánované bilaterálne rokovania.

Išlo o prvé spoločné stretnutie Siho, Putina a Kima a prvú schôdzku čínskeho, ruského a severokórejského prezidenta po 66 rokoch. Podľa agentúry Jonhap stretnutie symbolizuje trojstrannú spoluprácu Číny, Ruska a Severnej Kórey zameranú voči unipolárnemu poriadku vedenému Spojenými štátmi, ako aj voči trojstrannej bezpečnostnej spolupráci medzi USA, Južnou Kóreou a Japonskom. Ide tiež o Kimovu premiéru na multilaterálnom podujatí, keďže doteraz sa zúčastnil iba na bilaterálnych zahraničných stretnutiach.

Na tribúne s ostatnými pozvanými lídrami bol aj premiér SR Fico. Predseda vlády do Číny pricestoval už v utorok, keď sa bilaterálne stretol s Putinom. Po vojenskej prehliadke má naplánovanú schôdzku s vietnamským prezidentom Luongom Cuongom a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Vo štvrtok sa stretne s čínskym prezidentom Sim a viceprezidentom Chan Čengom.

Otvoriť galériu (10)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hashtag kdejetrump ovládol internet: Američania si mysleli, že je mŕtvy. Z Putina je sklamaný, 50-dňové…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac