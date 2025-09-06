Fico a Zelenskyj si podali ruky, no dohoda neprišla: Slovensko trvá na Družbe, Ukrajina nesúhlasí. Našli však aj zhodu

Foto: Facebook/Denisa Saková

Nina Malovcová
SITA
Ropa a plyn zostali najväčším jablkom sváru.

Rozdielne názory medzi Slovenskom a Ukrajinou na prepravu ruského plynu a ropy sa nepodarilo odstrániť ani po piatkovom stretnutí slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Ako uviedla po stretnutí ministerka hospodárstva Denisa Saková, pre Slovensko zostáva prioritou preprava plynu cez Ukrajinu a pokračovanie dodávok ropy cez ropovod Družba. Ukrajina má však tiež svoj jasný postoj k tejto otázke, úplne opačný ako Slovensko.

Diverzifikácia ako spoločný záujem

„V oboch otázkach máme odlišný názor na pokračovanie dodávok ropy a plynu z Ruska, avšak zhodli sme sa na spoločnom záujme rozvíjať diverzifikačné projekty, ktoré budú ekonomicky prínosné pre obe strany,“ podotkla Saková. Konkrétnosti o spoločných energetických projektoch však slovenská ministerka Saková nateraz neprezradila.

Foto: Facebook/Denisa Saková

Podrobnosti by sme sa mali dozvedieť po spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády na jeseň tohto roka. „Bližšie rozpracovanie týchto projektov bude témou na pripravovanom spoločnom zasadnutí vlád v októbri,“ dodala Saková.

Spolupráca v oblasti elektrickej energie

Ministerka Saková rokovala o energetických projektoch s novou ukrajinskou kolegyňou, Svitlanou Grynčuk, ministerkou pre energetiku. „Tém na rozhovor bolo veľa. Ukrajinská strana ocenila pomoc Slovenska pri dodávkach elektrickej energie. Spoločne pracujeme na projekte zvyšovania kapacity cezhraničného elektrizačného prepojenia Veľké Kapušany – Mukačevo, ktorý doteraz funguje bezproblémovo,“ konštatovala Saková.

