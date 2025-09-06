Európski lídri sa hádajú o ruské peniaze: Jedna krajina varuje, že ich konfiškácia by mohla spustiť dominový efekt

Ilustračná foto: Pexels, SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Belgicko odmieta siahnuť na ruský majetok.

Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot v piatok varoval, že zhabanie zmrazených ruských aktív v Európe by spôsobilo systémový šok, ktorý by pravdepodobne destabilizoval euro.

Zmrazené ruské finančné prostriedky v hodnote približne 200 miliárd eur sú súčasťou západných sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu v roku 2022 a väčšina z nich je uložená v depozitári Euroclear v Belgicku.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Zelenskyj o rokovaní s Ficom: Slovensko nebude stáť bokom. Premiér mi povedal o svojich kontaktoch v Číne
2.
Očakávané stretnutie v Užhorode: Zelenskyj bude s Ficom rokovať o ukončovaní dodávok ruskej ropy, chce to aj Trump
3.
Ďalšia tvrdá rana pre Rusko: Ukrajina zaútočila na dôležitú rafinériu, na mieste vznikol požiar
Zobraziť všetky články (1203)

Konfiškácia by podkopala dôveru v euro

Belgický minister uviedol, že „pre Belgicko nie je konfiškácia ruských štátnych aktív opciou.“ V rozhovore pre agentúru AFP objasnil, že „takáto konfiškácia, motivovaná skôr politickým než právnym alebo súdnym rozhodnutím, by pravdepodobne spôsobila hrozný systémový šok na všetkých európskych finančných trhoch, zasadila by vážnu ranu dôveryhodnosti eura, a tým by mala veľmi problematický dominový efekt.“

Doplnil, že takéto porušenie pravidiel by ohrozilo dôveru investorov v Belgicko a Európsku úniu a negatívne zasiahlo dôveryhodnosť európskych finančných služieb. Argumentoval, že ak bude také jednoduché nejaké aktíva skonfiškovať, mnohé štáty by sa mohli rozhodnúť investovať radšej inde.

Rozdielne postoje v rámci Európy

Európska komisia a západní spojenci Ukrajiny – vrátane Británie – presadzujú použitie ruských aktív na pokrytie škôd spôsobených vojnou, prípadne ich presun do samostatného investičného fondu. Belgicko – spolu s ďalšími krajinami – však takéto kroky odmieta, čo sa potvrdilo aj minulý týždeň na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Kodani.

Foto: TASR/AP

Očakáva sa, že EÚ teraz bude namiesto toho hľadať spôsob, ako zabezpečiť, aby sa zmrazený majetok nevrátil Rusku, kým Moskva nenahradí všetky škody, ktoré spôsobila vojnou na Ukrajine. Túto možnosť Prévot v rozhovore pre AFP podporil a označil za nevyhnutnosť.

Prévot zároveň uviedol, že Belgicko ako člen koalície ochotných bude prispievať k povojnovým misiám na Ukrajine, najmä prostredníctvom leteckej podpory a prípadne aj odmínovania. Minister v rozhovore zároveň kritizoval EÚ za nečinnosť voči Izraelu. Zdôraznil, že vojnové zločiny a humanitárna kríza v palestínskom Pásme Gazy sú neprijateľné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnite na americký Pentagón: Donald Trump ho premenoval. Ak by sa to stalo skôr, mohli…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac