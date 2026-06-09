Festival FRAJ oslávi ôsmy ročník témou Óda na malosť: V Rimavskej Sobote sa predstavia umelci z európskej aj slovenskej scény

foto: Festival FRAJ

PR článok
Multižánrový festival FRAJ sa v roku 2026 vracia už po ôsmy raz.

Vďaka úspešnej Donio kampani premení počas víkendu 24. až 26. júla historický priestor Čierny orol v Rimavskej Sobote na miesto hudby, divadla, tanca, filmu a diskusií. FRAJ aj tentoraz stavia na tom, čo je preň typické: blízkosti, útulnosti, slobode a odvahe robiť kultúru inak.

Témou 8. ročníka je Óda na malosť, ktorá vychádza z hymny Európskej únie Óda na radosť. Malosť tu však neznamená bezvýznamnosť ani obmedzenosť. Naopak, označuje blízkosť, komunitnosť a atmosféru, vďaka ktorej sa návštevníctvo na FRAJ každoročne vracia. V tejto „malosti“ sa podľa organizátorov ukrýva skutočná veľkosť festivalu.

FRAJ zároveň zdôrazňuje svoje európske smerovanie a otvorenosť. Kým minulý ročník stavil výlučne na slovenský program, tento rok sa na festivale predstavia aj umelci a umelkyne z iných krajín Európy. Festival tak pokračuje v budovaní priestoru, ktorý je lokálny v zakorenení, no európsky v hodnotách aj umeleckom dialógu.

Zábery z minulého ročníka festivalu, foto: Festival FRAJ

Potvrdený program

Medzi potvrdenými menami je nemecká hudobníčka so švédskymi koreňmi Stina Holmquist (DE), ktorá spája atmosférický art-pop s energickým indie zvukom a na FRAJ prinesie osobitý hlas aj silnú poetiku.

Z Poľska príde hyperpopové jazz-punkové duo vgtbl.pl, známe surreálnou estetikou a nepredvídateľnou energickou show. Ich hudba mieša prvky punku, funku, gabberu aj jazzu do chaotickej, no výraznej zmesi.

Zo Švajčiarska dorazí Durian (CH), sólový projekt Andrina Uetza, ktorý sa pohybuje na hrane darkwaveu, post-punku a novej vlny. FRAJ tak prinesie jeho prvé vystúpenie na Slovensku.

Slovenskú scénu zastupuje Fvck_Kvlt, projekt Denisa Banga, ktorý dlhodobo posúva hranice domáceho rapu a punkovej expresie. Jeho aktuálna tvorba aj živé vystúpenia s Kvlt Crew patria k najvýraznejším na slovenskej scéne.

Program doplnia aj Tolstoys (SK/DE), ktorí sa na FRAJ vracajú po niekoľkých rokoch v podobe kapely, ktorá výrazne prerástla svoju pôvodnú podobu a dnes patrí medzi najzaujímavejšie mená alternatívnej scény.

Súčasťou festivalu budú aj divadelné, tanečné a performatívne formy. Na FRAJi sa objaví trojjazyčné predstavenie Ifjú Szivek & Trepp platform (SK/HU) s názvom Akcent, queer a drag projekt Pinkbus – slovenský a žiadny iný (SK/CZ), tanečný workshop Flitre v rytme s Laco Cmorejom, ballroomový projekt Velvet Legacy (SK/CZ) aj prednáška filmového kritika Petra Konečného s názvom Hollywood je nuda – najlepšie artové filmy po roku 2000.

Miesto pre kultúru

FRAJ sa dlhodobo profiluje ako festival, ktorý v jednom z ekonomicky najviac marginalizovaných regiónov Slovenska vytvára živý kultúrny domov. Spája koncerty, divadlo, vizuálne umenie, literatúru, tanec, film, workshopy aj diskusie a ukazuje, že silné festivaly nemusia vznikať len vo veľkých mestách.

Festival v minulosti prešiel viacerými skúškami, no napriek nim sa stal pevnou súčasťou kultúrneho diania v regióne. Aj 8. ročník chce nadviazať na túto energiu a ponúknuť program, ktorý je blízky, odvážny a otvorený.

Viac informácií nájdete na www.fraj.sk alebo udalosti na Facebooku.

Vstupenky na festival sú dostupné na Tootoot.

PR článok Festival FRAJ

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