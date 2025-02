Februárové počasie začína sľubne. Mierne sa ochladí, no s jednou vecou sa môžu Slováci konečne rozlúčiť

V sobotu (1. februára) dôjde k miernemu ochladeniu oproti predchádzajúcim dňom. Teploty však stále ostávajú nadpriemerne vysoké a toto počasie by malo charakterizovať aj zvyšok mesiaca.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe uvádza, že prvý februárový deň bude jasný až polojasný, s ojedinelou oblačnosťou. Až popoludní pribudne oblačnosť, a to na západe Slovenska. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi 3 až 8 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami od 0 do 3 stupňov Celzia. Očakáva sa bezvetrie, okrem územia Zemplínu, kde dopoludnia očakáva miestami severný vietor do 6 m/s (20 km/h).

Ďalší sneh sa už neočakáva

Výnimočne sa v tento deň môžu objaviť aj zrážky. Ako informuje portál iMeteo.sk, prvý februárový deň so sebou prinesie mierne ochladenie. To však nebude definovať zvyšok mesiaca – práve naopak. Počasie naďalej zostáva nadpriemerne teplé a zdá sa, že sa Slovensko definitívne rozlúčilo so snehovou nádielkou. Žiadne nečakané sneženie sa totiž nepredpokladá.

Február tak nepoteší milovníkov zimy, no na svoje si prídu tí, ktorí už pomaly zo skríň začínajú vyťahovať jarné vetrovky.