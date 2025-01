STVR tento víkend neodvysiela kľúčovú politickú reláciu: Nedokázala nahradiť moderátora

Relácia Sobotné dialógy sa tento týždeň dostala do centra pozornosti po tom, čo v nej bol v sobotu hosťom Robert Fico. Moderátor Matej Baránek podľa mnohých nezvládol vedenie relácie, čo mu v liste vyčítali aj jeho kolegovia. V dôsledku týchto udalostí sa moderovania vzdal. STVR však teraz zrejme nedokáže nájsť náhradu a relácia sa preto zajtra neodvysiela.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Vedenie Sekcie spravodajstva robí všetko pre to, aby sa relácia Sobotné dialógy čo najskôr vrátila do vysielania Rádia Slovensko,“ cituje stanovisko verejnoprávneho vysielateľa Denník N. Rada pre mediálne služby navyše začala správne konanie voči Slovenskej televízii a rozhlasu vo veci možného porušenia zákona. Konkrétne má ísť o odvysielanú časť politickej diskusie Sobotné dialógy zo dňa 9. 11. 2024. Vyplýva to z uznesenia Rady pre mediálne služby.

Možný problém s objektívnosťou

Podľa uznesenia začala rada preverovať, či mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky. V podnete sa spomína, že Fico bol v relácii sám bez prítomnej protistrany. Novinári a tvorcovia Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) napísali po odvysielaní relácie otvorený list vedeniu.

V ňom vyjadrili nesúhlas s tým, ako prebiehala relácia s Robertom Ficom. Podľa nich televízia dovolila šíriť Ficovi polopravdy. Podľa autorov listu sa v relácii nebrala do úvahy dôležitosť tém, ktorým bolo treba venovať pozornosť. Zároveň uvádzajú, že nechcú kritizovať iba moderátora, keďže relácia má svoju dramaturgiu a vedenie, ktoré za to nesie zodpovednosť.

Baránek sa po kritike rozhodol moderovanie relácie ukončiť. „Nepoznám iné médium na Slovensku, inú firmu, v ktorej by bolo akceptované takéto očierňovanie vlastnými zamestnancami. Tento typ nestavovského správania nie je najšťastnejšou formou personálnej politiky STVR,“ vyjadril sa Baránek. K celej veci sa dnes vyjadrila aj samotná STVR.

K celej veci sa dnes vyjadrila aj samotná STVR.„Matej Baránek včera svojim nadriadeným oznámil, že končí s moderovaním relácie Sobotné dialógy. Ako dôvody uviedol spôsob a formu verejného spochybnenia jeho práce zo strany niektorých kolegov. Už v našom prvom stanovisku sme moderátorovi vyjadrili podporu a zároveň znepokojenie nad konaním jednotlivcov vystupujúcich ako iniciatíva zamestnancov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu,“ informovala Andrea Pivarčiová, poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie.

Vyjadrenia na adresu moderátora považuje televízia za nekorektné, neprofesionálne a veľmi nešťastné. „Opakovane zdôrazňujeme, že nesúhlasíme s takouto formou verejných atakov, ktoré vytvárajú priestor na spochybňovanie práce našich kolegov, ako aj dôveryhodnosti verejnoprávneho média. Moderátora Mateja Baránka považujeme za skúseného profesionála, ktorý rešpektuje princípy žurnalistiky. Mrzí nás, že v dôsledku tejto situácie sa moderátor rozhodol k takému radikálnemu kroku,“ dodala Pivarčíková.