Extrémne bizarný trend ovládol TikTok: Mamičky sa predbiehajú, ktorá má väčší neporiadok, samy sa nahlasujú úradom

Zdá sa, že ľudia sú naozaj ochotní urobiť čokoľvek, aby si užili niekoľko minút slávy. TikTok ovládol trend, ktorého cieľom je urobiť čo najväčší neporiadok. Mamičky ho následne predvádzajú ostatným.

Je chaos normálny?

Možno aj vás baví sledovať na sociálnych sieťach ľudí, ktorí upratujú a upravujú svoje domovy tak, aby vyzerali ako vystrihnuté z magazínu. Ako ale píše Mail Online, TikTok ovládol opačný trend a je poriadne bizarný. Ženy obhajujú život v neporiadku. Samozrejme, ak má človek rodinu a iné povinnosti, je pochopiteľné, že dom sa nebude lesknúť ako z reklamy na čistiace prostriedky. Ľudia ale naozaj zachádzajú do extrému a chvália sa ním.

Jednou z takých žien je Nicole Austin, tehotná matka štyroch detí, ktorej neporiadok vyvolal v ľuďoch také obavy, že ju nahlásili úradom. Mali totiž strach, že zanedbáva svoje deti. Zaujímavé je, že v minulosti sa Nicole údajne nahlásila úradom aj sama. Vysvetľuje, že v Británii, kde žije, existuje systém pomoci, ktorého úlohou je zasiahnuť skôr, ako bude situácia v rodine naozaj vážna. Cieľom je ochrániť tak najmä deti.

Ani to ju ale neodrádza od toho, aby sa delila o zábery 2-izbového bytu, v ktorom panuje chaos. Na podlahe sa povaľuje neodložené oblečenie, hračky, ale aj odpadky a zvyšky hnijúceho a plesnivého jedla. Nicole priznala, že občas to jednoducho nezvláda a nemá síl na to, aby byt upratala. Myslí si, že mať v domácnosti neporiadok je normálne a nemali by sme sa za to na seba hnevať a byť na seba príliš tvrdí.

Ženy zarábajú na neporiadku

Dodáva, že má dlhy a vďaka TikToku dokáže zarobiť pár stoviek. Stále by sa jej ale zišla materiálna či iná pomoc od ľudí. Tí na nej v komentároch nenechali suchú ani nitku, a keď Nicole prezradila, že by potrebovala sušičku, ľudia jej vysvetlili, že oblečenie sa dá vysušiť aj bez nej, stačí ho vyvesiť von na šnúru.

Nicolin neporiadok považujú za obyčajnú lenivosť. K upratovaniu ju prinútilo až to, keď jej deti boli niekoľko týždňov neustále choré. Nicole sa ale obhajuje, že aj keď žijú v neporiadku, jej deti sú milované a šťastné.

Ďalšia z mamičiek, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod menom KirstieKins93 popisuje, že je matkou dvojičiek s nízkym príjmom, žijúcou v neporiadku. Dúfa, že vďaka zdieľaniu neporiadku a chaosu na TikToku sa jej podarí privyrobiť pre svoju rodinu niečo navyše. Obhajuje sa, že nie vždy má všade bordel, no niekedy jednoducho všetky povinnosti nezvláda.

Lenivosť alebo nedostatok financií?

Viaceré ženy tvrdia, že neporiadok je výsledkom toho, že nemajú dostatok financií. Ďalšia zo žien na videu ukazuje spálňu, v ktorej sa povaľujú prázdne obaly od jedla. Vysvetľuje, že je toho na ňu priveľa a čím väčší má neporiadok, tým väčší problém má upratať ho. Vraj netuší, kde má začať.

Ľudia sú z videí neraz v šoku a nechápu, ako niekto môže aj s deťmi žiť v takom prostredí. Nerozumejú ani tomu, prečo by sa tým niekto ešte chválil na sociálnych sieťach a snažil sa to normalizovať. Niektorí sa hnevajú, že je to len lenivosť a snaha vytrieskať z nej nejaké peniaze.