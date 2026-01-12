Eva Pavlíková o tvrdej pravde: Ľudia dnes utekajú zo vzťahu pri prvej hádke, po 40 rokoch však cíti iný strach

Štyridsať rokov po boku jedného človeka je v dnešnom svete skôr výnimkou než pravidlom.
Herečka Eva Pavlíková, ktorá prednedávnom oslávila úctyhodných 65 rokov, však ukazuje, že aj dlhodobý vzťah môže dozrieť do pokojnej a pevnej podoby, ak mu dáme čas a trpezlivosť. O svojom 40-ročnom manželstve prehovorila pre denník Sme Žena.
Trpezlivosť namiesto úteku
Herečka hovorí o dlhoročnom manželstve bez idealizovania a priznáva, že štyri desaťročia spoločného života priniesli nielen pekné chvíle, ale aj náročné obdobia, ktoré museli spolu ustáť. „Žiť s niekým 40 rokov nie je vôbec jednoduché a nemôžem povedať, že by to bola vždy len prechádzka ružovou záhradou. Návod na to neexistuje, je to podobné ako pri výchove detí: systém pokus-omyl. Som však veľmi vďačná za všetko, čím sme si prešli, lebo to vyústilo do toho, čím je náš vzťah teraz,“ povedala.
Podľa Pavlíkovej sa dlhodobý vzťah neudrží bez trpezlivosti a ochoty vydržať aj chvíle, keď to medzi dvoma ľuďmi nie je jednoduché. „Možno to bolo vďaka trpezlivosti, že sme ustáli a prečkali aj búrlivé obdobia a nešli sme hneď od seba pri prvej búrke. Dnes mám pocit, že mladí ľudia sa rozídu pri prvej hádke. Aj tie očakávania od vzťahu sú iné. Zamilovanosť pominie, ale ten druhý by mal ostať najlepším kamarátom, niekým blízkym,“ vyjadrila sa.
