Eva Pavlíková o tvrdej pravde: Ľudia dnes utekajú zo vzťahu pri prvej hádke, po 40 rokoch však cíti iný strach

Foto: Instagram (eva.pavlikova)

Frederika Lyžičiar
Trpezlivosť a blízkosť sú základom dlhého vzťahu.

Štyridsať rokov po boku jedného človeka je v dnešnom svete skôr výnimkou než pravidlom.

Herečka Eva Pavlíková, ktorá prednedávnom oslávila úctyhodných 65 rokov, však ukazuje, že aj dlhodobý vzťah môže dozrieť do pokojnej a pevnej podoby, ak mu dáme čas a trpezlivosť. O svojom 40-ročnom manželstve prehovorila pre denník Sme Žena.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

Trpezlivosť namiesto úteku

Herečka hovorí o dlhoročnom manželstve bez idealizovania a priznáva, že štyri desaťročia spoločného života priniesli nielen pekné chvíle, ale aj náročné obdobia, ktoré museli spolu ustáť. „Žiť s niekým 40 rokov nie je vôbec jednoduché a nemôžem povedať, že by to bola vždy len prechádzka ružovou záhradou. Návod na to neexistuje, je to podobné ako pri výchove detí: systém pokus-omyl. Som však veľmi vďačná za všetko, čím sme si prešli, lebo to vyústilo do toho, čím je náš vzťah teraz,“ povedala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)


Podľa Pavlíkovej sa dlhodobý vzťah neudrží bez trpezlivosti a ochoty vydržať aj chvíle, keď to medzi dvoma ľuďmi nie je jednoduché. „Možno to bolo vďaka trpezlivosti, že sme ustáli a prečkali aj búrlivé obdobia a nešli sme hneď od seba pri prvej búrke. Dnes mám pocit, že mladí ľudia sa rozídu pri prvej hádke. Aj tie očakávania od vzťahu sú iné. Zamilovanosť pominie, ale ten druhý by mal ostať najlepším kamarátom, niekým blízkym,“ vyjadrila sa.

Strach zo samoty, aký si nepripúšťala

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac