Európska únia zmiernila svoje očakávania: Členské štáty sa dohodli na pozmenenom klimatickom cieli do roku 2040

Ministri životného prostredia 27 členských štátov EÚ v stredu v Bruseli schválili klimatický cieľ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990, avšak s určitými ústupkami, ktoré tento cieľ oslabujú. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Európski ministri sa snažili dospieť k zhode ešte pred klimatickým summitom COP30, ktorý sa začne na budúci pondelok v Brazílii. Ako uviedol dánsky minister pre klímu Lars Aagaard, ktorý rokovaniam predsedal, ministri vo verejnom hlasovaní schválili cieľ 90-percentného zníženia emisií a zároveň odobrili, že členské štáty budú môcť nakupovať emisné kredity v zahraničí až do výšky piatich percentuálnych bodov spomínaného cieľa.
Čo to znamená?
V praxi to znamená, že európsky priemysel bude musieť reálne dosiahnuť len 85-percentné zníženie emisií, objasnil Reuters. Členské štáty EÚ si tak môžu započítať aj zníženie emisií dosiahnuté v iných štátoch sveta. S cieľom presvedčiť svojich váhajúcich členov sa EÚ tiež dohodla, že v budúcnosti posúdi možnosť obchodovať s uhlíkovými kreditmi aj v rámci Únie.
Slovensko spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) hlasovalo v Bruseli proti sprísneniu emisií v klimatickom zákone na rok 2040. Ústupky zo strany Európskej únie v klimatickom zákone, ako aj návrh na odloženie ETS2 o jeden rok považujeme za nedostatočné. Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
„Je to prvé priznanie, že systém je zlý, namierený proti sociálnemu štandardu ľudí a budeme jednotne postupovať proti nemu aj s množstvom iných štátov, až kým namiesto odďaľovania príde k jeho zrušeniu,“ povedal Taraba. Za žalostné považuje, že členské štáty žiadali EÚ, aby vypracovala dopadové štúdie na jednotlivé štáty skôr, ako sa prijmú vážne rozhodnutia. Tento návrh bol podľa neho zamietnutý.
