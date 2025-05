Európska krajina oznámila úplny zákaz dieselových vozidiel: Platiť začne ešte tento rok, pre ľudí ide o obrovský problém

Taliansko oznámilo úplný zákaz dieselových vozidiel Euro 5 od 1. októbra 2025. Zákaz sa má rozšíriť aj na malé mestá s počtom obyvateľov presahujúcim 30 000, čo predstavuje drastický posun v automobilovom priemysle krajiny.

Normu Euro 5 spĺňajú autá vyrobené do roku 2014 a staršie. Informoval o tom portál galaxy.ai. Talianska vláda sa usiluje o budúcnosť, v ktorej sa spaľovacie motory už nebudú vyrábať, a jej cieľom je úplný prechod na elektrické vozidlá do roku 2035. Táto iniciatíva vyvoláva otázky o praktickosti takéhoto prechodu, najmä vzhľadom na to, že dieselové vozidlá v súčasnosti dominujú talianskemu automobilovému trhu. Dieselové motory sú v Taliansku dlhodobo uprednostňované a mnohé rodiny sa na ne spoliehajú pre ich odolnosť a účinnosť.

Jeden z najstarších vozových parkov

Krajina má jeden z najstarších vozových parkov v Európe, ktorý sa prevažne skladá z dieselových áut. Dieselové motory predstavujú za posledné tri desaťročia významný technologický pokrok. Používajú sa nielen v osobných vozidlách, ale zohrávajú kľúčovú úlohu aj v komerčnej doprave. Životnosť a palivová účinnosť naftových motorov z nich robí atraktívnu možnosť pre mnohých vodičov.

Keďže vláda podporuje prechod na elektrické vozidlá, vzniká niekoľko výziev. Infraštruktúra potrebná na podporu veľkej flotily elektrických vozidiel je v Taliansku stále nedostatočne rozvinutá. Existujú obavy o dostupnosti elektriny, pretože súčasná energetická sieť nemusí byť schopná zvládnuť dopyt miliónov elektrických vozidiel. Okrem toho, vplyv výroby elektriny na životné prostredie, najmä z uhlia, vyvoláva ďalšie otázky o udržateľnosti elektrických vozidiel.