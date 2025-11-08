Brutálny prípad na západe Slovenska: Bábätko našli so zlomeninami a modrinami po celom tele. Za týraním majú byť rodičia

Polícia obvinila rodičov bábätka, ktoré v piatok dopoludnia priviezli do Nemocnice s poliklinikou Ladislava Dérera Bratislava, z týrania maloletej osoby. Aktuálne sú v cele policajného zaistenia (CPZ). TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Rodičia putovali do cely policajného zaistenia
Na prípad upozornila TV JOJ, podľa ktorej malo dieťa rozsiahle zranenia, vrátane zlomenín a modrín po celom tele. Dachová ozrejmila, že okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin týranie blízkej osoby a zverenej osoby.
„Naďalej vykonáva potrebné procesné úkony za účelom náležitého zistenia skutkového stavu a objasnenia jeho priebehu. Rodičia maloletej boli zadržaní vyšetrovateľom a v súčasnosti sú v cele policajného zaistenia,“ priblížila.
