Európa smeruje k vojne, tvrdí Orbán: Na dnešnom samite to vraj bude „boj v klietke“, označil ho za nebezpečný

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Orbán kritizuje výroky predstaviteľov Európskej únie, svedčia podľa neho o možnej vojne v Európe.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pred cestou do Kodane na neformálne stretnutie hláv štátov a vlád 27 členských štátov Európskej únie zverejnil v stredu príspevok na facebooku.

Uviedol v ňom, že to bude nebezpečný samit. Témami diskusie majú byť spoločná obrana Európy a podpora Ukrajiny, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Musíme byť múdri,“ podčiarkol premiér, podľa ktorého stretnutie bude akýmsi „bojom v klietke“.

Maďarský premiér chápe výroky európskych lídrov ako signály príchodu vojny

Orbán pripomenul, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Európa je vo vojne, a podľa poľského premiéra Donalda Tuska „si musíme uvedomiť, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou je naša vojna“.

Spomenul tiež švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý v pondelok vyzval na zvýšenie tlaku na Maďarsko, aby sa pokročilo v otázke prijímania Ukrajiny do EÚ.

Podľa maďarského premiéra sú to zlovestné signály, ktoré svedčia o tom, že Európa sa blíži k vojne.

Maďarskou realitou je, že vojna na susednej Ukrajine nie je našou vojnou. V otázke členstva Ukrajiny v Únii nevládne jednota, tá bez nás ani nemôže byť. Peniaze Maďarov nepošlú na Ukrajinu. Kým Maďarsko má národnú vládu, zatiaľ sa tak určite nestane,“ dodal predseda maďarskej vlády.

