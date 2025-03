Európa, ako ju poznáme, sa zmení: Cestovanie vlakom sa premení na zážitok, takto to bude fungovať

Už dnes môžete mnoho európskych krajín precestovať vlakom. No stále je čo zlepšovať. Sieť európskej spoločnosti Starline plánuje prepojiť 39 destinácií, pričom linky budú premávať aj do Spojeného kráľovstva, Turecka či na Ukrajinu.

Európa, ako ju poznáme, sa zmení

Ako informuje web Euronews, v posledných rokoch pribudlo viacero spojení, vďaka ktorým sa môžete po Európe presúvať relatívne rýchlo a jednoducho. Z Kodane však prichádza návrh na vylepšenie. Ambiciózny plán má podľa spoločnosti 21st Europe efektívne prepojiť celý kontinent. Cieľom je vytvorenie celoeurópskej vysokorýchlostnej železničnej siete s názvom Starline, ktorá by fungovala ako metro.

Nejednotnú a neraz pomalú železničnú infraštruktúru chce nahradiť ultrarýchlymi spojeniami, ktoré vraj dokonca budú môcť konkurovať leteckej doprave. Bude totiž aj cenovo prijateľnejšia ako v súčasnosti nie práve najlacnejšie cestovanie. Spoločnosť vysvetľuje, že skutočne integrovaný železničný systém už nie je len otázkou pohodlia, ale strategickou nevyhnutnosťou pre Európu v 21. storočí.

Starline vraj zmení spôsob, ako Európania vnímajú kontinent. Už viac nepôjde len o súhrn samostatných hlavných miest, ale o jednotnú a rýchlu sieť. Spoločnosť by chcela sieť vybudovať do roku 2040, no do akej miery je odvážny plán realistický? Niet pochýb o tom, že by sa projekt tešil značnej popularite.

Chce nahradiť zložitý predaj lístkov a zastarané stanice

Podľa Starline zložitý predaj lístkov, nekonzistentné služby a zastarané stanice spôsobujú, že cestovanie vlakom nepôsobí vždy práve najlákavejšie. Zjednotenie a zefektívnenie považuje za kľúčové. Viaceré krajiny, napríklad Japonsko, pritom už ukázali, že cestovanie vlakom môže byť zážitkom a nielen spôsobom, ako sa prepraviť z bodu A do bodu B.

Spoločnosť chce spojiť 39 destinácií v európskych krajinách, pričom linky povedú aj do Spojeného kráľovstva, Turecka či na Ukrajinu. Odhaduje sa, že vďaka novej sieti sa cestovanie urýchli o 30 %. Ak by ste cestovali napríklad medzi Helsinkami a Berlínom, na cestu by vám namiesto celého dňa stačilo len 5 hodín.

Stanice by mali byť zároveň kultúrnym centrom

Vozne nebudú rozdelené podľa tried, ale podľa priestorov pre rôzne potreby, ako sú napríklad tiché zóny pre pracujúcich či sekcie pre rodiny. Stanice budú zároveň napojené na už existujúci systém mestskej hromadnej dopravy v každom z miest. Stanice by mali byť tiež zároveň akýmsi kultúrnym strediskom, kde človek nájde reštaurácie či obchody a čakanie si môže skrátiť napríklad v galérii či na koncerte.

Spoločnosť myslí aj na životné prostredie, keďže transport predstavuje vo sfére klimatických zmien jednu z najväčších výziev. Čo sa realizácie týka, spoločnosť chce sieť postaviť na franšízovom modeli a dosiahnuť centrálnu koordináciu vlakov. Bude financovaná z verejných zdrojov a prevádzkovaná schválenými vnútroštátnymi železničnými spoločnosťami. Nebude to jednoduché, no nie je to nemožné.