Eurokomisia schválila liek proti popôrodnej depresii. Doteraz na trhu neexistoval žiadny povolený liek na tento stav

Dana Kleinová
Nový liek na lekársky predpis môže zmierniť depresívne symptómy už po dvoch týždňoch liečby.

Európska komisia (EK) udelila povolenie na uvedenie lieku zuranolón, určeného na liečbu popôrodnej depresie, na trh v Európskej únii. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú eurokomisia zverejnila v stredu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Popôrodná depresia je duševné ochorenie, ktoré môže ovplyvňovať ženy po pôrode a vyznačuje sa pretrvávajúcou smútkom, úzkosťou, únavou a ťažkosťami s celkovým fungovaním. „Môže byť závažná a dlhotrvajúca, s negatívnymi dôsledkami pre matku i dieťa,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Príznaky by mal zmierniť do dvoch týždňov

Doposiaľ neexistovali žiadne schválené lieky na liečbu tohto ochorenia a štandardné antidepresíva často nezapôsobia dostatočné rýchlo.

Povolenie tohto lieku je založené na pozitívnom vedeckom posúdení Európskej agentúry pre lieky (EMA). Výhodou zuranolónu je jeho schopnosť zmierniť depresívne príznaky súvisiace s popôrodnou depresiou už po dvoch týždňoch liečby. Nový liek na lekársky predpis, ktorý sa užíva perorálne, môže zmierniť depresívne symptómy už po dvoch týždňoch liečby. Môže mať určité vedľajšie účinky, ktoré sú uvedené na obale.

Neodporúča sa užívať počas tehotenstva ani v období dojčenia.

