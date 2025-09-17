Situácia je zlá, žltačka sa desivo šíri. Nemocnica v Nitre je plná infekčných pacientov, iné diagnózy posielajú inde

V súvislosti so zvýšeným výskytom a šírením vírusovej hepatitídy typu A v Nitrianskom kraji sa 16. septembra na Okresnom úrade v Nitre stretli odborníci. Situácia v kraji je zlá, infekčná klinika Fakultnej nemocnice v Nitre je plná pacientov so žltačkou, iné diagnózy aktuálne posielajú inde. Na koordinačnom stretnutí, kde riešili zhoršujúcu sa situáciu, sa zúčastnili minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová, hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre Katarína Tináková, hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová, zástupcovia Fakultnej nemocnice Nitra, Okresného úradu v Nitre, regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, ambulantného sektora a ministerstva zdravotníctva.
Zásadná je prevencia
„V Nitrianskom kraji zaznamenávame zvýšený výskyt hepatitídy typu A predovšetkým v okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky. Regionálni hygienici prijímajú opatrenia na úrovni okresov okamžite po nahlásení ochorenia, denne monitorujú situáciu a vykonávajú kontrolu plnenia týchto opatrení vo svojich regiónoch,“ povedala Tináková.
Odborníci sa zhodli na tom, že zásadná je prevencia. „Očkovanie proti hepatitíde typu A je dobrovoľné, kým nie je nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Vykonáva sa v dvojdávkovej schéme a momentálne máme dostatok očkovacích dávok pre zvládnutie tejto situácie v Nitrianskom kraj,“ hovorí hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu Elena Prokopová. Rezort zdravotníctva situáciu v súvislosti so žltačkou monitoruje na dennej báze v súčinnosti s odborníkmi, a deklaruje, že v prípade potreby je ministerstvo pripravené prijať potrebné kroky, ktoré prispejú k zastaveniu šírenia vírusovej hepatitídy A na celom území Slovenska.
Účastníci stretnutia zdôraznili aj potrebu osvety. Ako informovala Červeňová, v uplynulom týždni bolo na Slovensku hlásených 99 nových prípadov ochorení na vírusovú hepatitídu A. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov, pričom najvyšší výskyt bol zaznamenaný práve v Nitrianskom kraji, a to 53 prípadov. „Žltačka typu A sa šíri rýchlo, skryto a nevyhýba sa nikomu. Každý by mal zvýšiť pozornosť, pretože do kontaktu s ňou môže prísť ktokoľvek. Vždy, keď máte príležitosť, najmä pred jedlom a po použití toalety, umyte si dôsledne ruky mydlom pod prúdom tečúcej teplej vody,“ uviedla Červeňová.
