Macron si nechce dať dole slnečné okuliare: Ľudia hovoria, že ho zbila manželka. Takýto je dôvod

Elyzejský palác však neskôr situáciu vysvetlil.

Emmanuel Macron sa aktuálne nachádza na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, kde okamžite zaujal svojim výzorom, respektíve slnečnými okuliarmi. Tie nosí aj v interiéri a podľa jeho vlastných slov za to môžu zdravotné dôvody.

Na internete sa však začali objavovať rôzne divoké teórie a jedna z nich napríklad hovorí, že ho zbila manželka a snaží sa schovať monokel. Elyzejský palác však neskôr upresnil, že Macronovi praskla v oku cievka a ide len o dočasný stav, píše BBC. Dochádza k nemu, keď si človek silno kýchne či zakašle, prípadne si pichne do oka alebo si ho silno šúcha. Ľudia s cukrovkou a vysokým krvným tlakom majú vyššie riziko, že sa u nich tento stav objaví.

EÚ by vraj nemala váhať

Francúzsky prezident však v Davose okrem okuliarov zaujal aj vyjadreniami. Vyhlásil, že Európska únia by v súčasnej situácii nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku. Zároveň kritizoval agresívny obchodný tlak zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil clami niekoľkým európskym štátom v súvislosti s Grónskom.

Macron už v nedeľu avizoval, že požiada o aktiváciu nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý EÚ doteraz nikdy nepoužila, ak sa potvrdí zvýšenie amerických ciel voči európskym krajinám, ktoré sa stavajú proti Trumpovým plánom zmocniť sa Grónska.

Je podľa Macrona zrejmé, že svet sa z bezpečnostného aj ekonomického hľadiska blíži k obdobiu „nestability a nerovnováhy“. „Je to… odklon smerom k svetu bez pravidiel, kde sa medzinárodné právo pošliapava a kde jediným zákonom, ktorý sa zdá byť dôležitý, je zákon najsilnejšieho,“ povedal Macron v prejave na WEF.

Opäť sa podľa neho objavujú „imperiálne ambície“. Poukázal v tejto súvislosti na „posun smerom k autokracii“ a vojny po celom svete. Konflikt sa stal každodennou realitou, povedal Macron podľa stanice BBC.

Francúzsky prezident tiež kritizoval kroky Trumpovej administratívy, ktorými sa podľa neho otvorene snaží „oslabiť a podriadiť si Európu“. Za zásadne neprijateľné potom opäť označil hrozby clami, ktoré chce šéf Bieleho domu od začiatku februára vo výške desať percent uvaliť na dovoz z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska. Podľa Macrona sú clá o to neprijateľnejšie, keď sa „používajú ako páka proti územnej suverenite“.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
