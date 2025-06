Etna opäť ožila: Chrlila dym a popol, erupcia spôsobila otrasy. Časť krátera sa zrútila, vrchol uzavreli

Sicílska sopka Etna vychrlila v pondelok do výšky niekoľkých kilometrov oblak dymu a popola. Podľa miestnych úradov však jej aktivita nepredstavovala nebezpečenstvo pre ľudí, píše TASR podľa agentúry AP.

Na medzinárodnom letisku v Catanii zvýšili v dôsledku sopečnej činnosti – ktorá však odznela v pondelok popoludní – stupeň pohotovosti, k prerušeniu jeho prevádzky ale nedošlo.

Podľa talianskeho Národného ústavu pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) vyvolalo sopečnú aktivitu zrútenie časti jej juhovýchodného krátera, ktoré malo za následok prúdenie horúcej lávy. Išlo už 14. erupčnú fázu Etny za posledné mesiace.

Podľa Stefana Brancu z pobočky INGV v Catanii sa však oblasť ohrozenia vzťahovala výlučne na vrchol Etny, ktorý pre turistov preventívne uzavreli. Aj šéf regiónu Sicília Renato Schifani uviedol, že prúdy lávy uvoľnené pri erupcii neprekročili tzv. prirodzenú ochrannú zónu a pre obyvateľov nepredstavovali nebezpečenstvo.

A new footage of Mount Etna to add to the thread 🧵pic.twitter.com/DUNbBCNJH8

— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 3, 2025