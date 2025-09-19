Estónsko pristupuje k ráznemu kroku: Od spojencov NATO žiada o naliehavé rokovania podľa článku 4

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Situácia je vážna.

Estónsko vyzve na naliehavé rokovania podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy kvôli narušeniu vzdušného priestoru krajiny ruskými vojenskými lietadlami, oznámil v piatok estónsky premiér Kristen Michal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Dnes ráno tri ruské bojové stíhačky MiG-31 vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru. Stíhačky NATO zareagovali a ruské lietadlá boli donútené ustúpiť,“ napísal predseda vlády Estónska na sociálnej sieti X.

Michal konštatoval, že takéto narušenie je neakceptovateľné. „Vláda Estónska sa rozhodla požiadať o konzultácie podľa článku 4 NATO,“ dodal.

Kedy môžu žiadať o rokovania podľa článku 4?

Agentúra AFP objasňuje, že podľa článku 4 môže člen NATO zvolať naliehavé rokovania, ak sa domnieva, že sú ohrozené jeho územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť. K rovnakému kroku minulý týždeň pristúpilo aj Poľsko po tom, čo došlo počas ruského útoku na Ukrajinu k narušeniu jeho vzdušného priestoru.

Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne.

Incident odsúdili šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová i predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu ide o „ďalšiu ruskú eskaláciu“. Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vyhlásil, že narušenie vzdušného priestoru Estónska zo stany Moskvy je „neprijateľné“.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte na sieti X oznámil, že hovoril s estónskym premiérom a dodal, že reakcia Aliancie „v rámci operácie Eastern Sentry bola rýchla a rozhodná“.

