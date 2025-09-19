Druhý incident v jeden deň: Dve ruské stíhačky porušili bezpečnú zónu poľskej plošiny v Baltskom mori

Dvojica ruských bojových lietadiel narušila ochrannú zónu poľskej plošiny v Baltskom mori. Ide o druhý incident v jeden deň. V prvom prípade stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska.
O narušení informuje poľská pohraničná stráž. K udalosti došlo v ten istý deň, keď ruské stroje vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru na 12 minút. Obe lietadlá preleteli nízko ponad ťažobnú plošinu spoločnosti Petrobaltic. Petrobaltic je poľská spoločnosť zameraná na ťažbu ropy a zemného plynu v Baltskom mori.
„Dve ruské stíhačky vykonali nízky prelet nad platformou Petrobaltic v Baltskom mori. Bola narušená bezpečná zóna platformy. Boli upovedomené poľské ozbrojené sily a ďalšie zložky,“ napísala pohraničná stráž na sociálnej sieti X.
🚨Prowokacyjne zachowanie Rosji
Dwa myśliwce SZ FR wykonały niski przelot w obrębie platformy wydobywczej Petrobaltic. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski stale monitorują sytuację w obrębie morskiej infrastruktury krytycznej również poza wodami terytorialnymi RP.
— Morski Oddział Straży Granicznej (@Morski_SG) September 19, 2025
Niekoľko hodín predtým oznámilo Estónsko, že jeho vzdušný priestor narušili tri ruské vojenské lietadlá typu MiG-31 schopné niesť hypersonické rakety Kinžal a zotrvali v ňom približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili.
Estónsko sa stalo už treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.
