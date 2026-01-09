Energopomoc v praxi: Najskôr zaplatíte, potom budete dúfať, že príde poukážka. Domácnosti môžu mať problém

Ilustračné foto: Freepik/Unsplash

Tomáš Mako
TASR
Podľa SaS je za tieto problémy zodpovedná „neviditeľná“ ministerka hospodárstva Denisa Saková.

V novom systéme štátnej energopomoci je naďalej chaos a ľudia nevedia vyriešiť s ňou súvisiace problémy. Najväčší problém pritom budú mať v prípade zvýšených cien tepla. Tie budú musieť najprv zaplatiť v plnej výške a potom dúfať, že im príde od štátu energošek, ktorý by im časť nákladov vykompenzoval.

Upozornili na to v piatok predstavitelia opozičnej SaS.

„Celé to pripomína začarovaný kruh, ktorý nám tu vzniká. Ak máte nejaký problém s energopomocou, zavoláte si na infolinku a tam vás pošlú na klientske centrum. Na klientskom centre vám dajú formulár, ktorý máte priniesť na Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Ale keďže ministerstvo je po hackerskom útoku stále nefunkčné, na klientskom centre nič nevybavíte, váš problém s energopomocou naďalej ostáva. Kruh sa uzatvoril a môžete začať odznova,“ zhodnotil poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Karol Galek.

Najdramatickejší vplyv na ľudí očakáva v prípade cien tepla. Kým ceny elektriny a plynu budú upravené o štátnu pomoc priamo na faktúrach, pri teple to tak nebude a ľudia budú platiť plnú zvýšenú cenu. Až následne by mali dostať pomoc vo forme energošeku. Opozičný poslanec poukázal na veľmi rozdielne a v niektorých prípadoch dramatické nárasty cien pri porovnaní rôznych miest na Slovensku. V niektorých vzrastú približne o tretinu, v Bratislave nárast predstavuje 64 % a napríklad v Kežmarku dokonca 163 %.

Ľudí, ktorí prepadnú sitom energopomoci, bude podľa Galeka viac ako pôvodne avizovaných 10 %. Dôvodom je chybovosť celého systému. „To sú tie nesprávne spárované databázy, na ktoré sme ministerku od začiatku upozorňovali, že nebude možné spárovať 400 databáz. Ukázalo sa, že sme naozaj mali pravdu a ministerka sa teraz spolieha len na to, že sa to nejako utrasie. A keď sa ľudia budú domáhať energopomoci, prídu na klientske centrum a možno naozaj neuspejú, pretože nebude fungovať systém,“ dodal.

Rezort hospodárstva obviňuje SaS, spomína rezignáciu aj vypité bary

Podľa SaS je za tieto problémy zodpovedná „neviditeľná“ ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorá nedokázala za dva roky pripraviť fungujúci systém adresnej energopomoci. Opozičná strana preto vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby vyvodil politickú zodpovednosť a ministerku z funkcie odvolal.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v reakcii upozornilo, že rezort bol v nedávnej minulosti riadený práve stranou SaS, ktorá sa ani len nepokúsila vytvoriť systém adresnej energopomoci, hoci sa adresnosti vždy hlasno dožaduje.

„Namiesto riešení po nich ostal rozvrátený systém, v ktorom štát rezignoval na skutočnú reguláciu a dodávateľom energií umožnil účtovať si maximálne možné ceny. Symbolom ´odbornosti´ SaS sa stali skôr vypité bary v Dubaji než funkčné energetické opatrenia,“ konštatovalo ministerstvo v stanovisku, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Mária Pavlusík.

Aj keď sa SaS v súčasnosti pasuje do roly ochrancu domácností, faktom podľa MH je, že práve za ich pôsobenia došlo k zásadnému systémovému zlyhaniu. „Približne 55 000 podnikateľských subjektov si vďaka rozhodnutiam z čias vlády SaS mohlo prehlásiť odberné miesta na tarify pre domácnosti a neoprávnene tak čerpať kompenzácie určené pre bežných občanov. Tento problém dnes musí riešiť súčasná vláda, aby bola pomoc spravodlivá, adresná a udržateľná,“ zdôraznil rezort.

Podľa neho síce strana SaS opakovane hovorí o „chaose“, zabúda však dodať, že ide o dôsledok ich vlastných rozhodnutí a neriešení, ktoré rezort hospodárstva zdedil. „Namiesto vecnej diskusie ponúka SaS len politické skratky a nepravdivé tvrdenia. Súčasné vedenie MH SR na rozdiel od SaS pracuje na tom, aby bola energopomoc nastavená adresne, spravodlivo a tak, aby chránila domácnosti, a nie špekulantov,“ dodalo ministerstvo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac