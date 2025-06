Elon Musk urobil nečakané salto mortale: Trumpov nápad označil za „ohavnosť“, reaguje aj Biely dom

Miliardár Elon Musk v utorok ostro kritizoval rozsiahle znižovanie daní a zákon o výdavkoch, ktoré presadzuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa, a označil ich za „nechutnú ohavnosť“. Podľa Bieleho domu si bol Trump jeho názoru vedomý ešte pred utorkovými vyjadreniami, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a webu televízie NBC News.

„Je mi to ľúto, ale už to jednoducho nemôžem vydržať,“ napísal Musk na platforme X niekoľko dní po tom, ako odišiel z funkcie jedného z najbližších Trumpových poradcov. „Tento obrovský, nehorázny… návrh zákona o výdavkoch Kongresu je nechutná ohavnosť. Hanba tým, ktorí zaň hlasovali: viete, že ste urobili zle. Viete to,“ dodal.

„Masívne zvýši už aj tak gigantický rozpočtový deficit na 2,5 bilióna dolárov a zaťaží amerických občanov zdrvujúco neudržateľným dlhom,“ vyhlásil Musk. Podľa NBC News sa tak vo vyjadreniach pravdepodobne opieral o odhady rozpočtových expertov, podľa ktorých by návrh zákona mohol v nasledujúcich rokoch zvýšiť federálny deficit Spojených štátov o takúto sumu.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.

This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.

Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025