Ed Sheeran chce skončiť s hudbou: Už tretíkrát ho obvinili z plagiátorstva, na súde sa obhajoval hraním na gitare

Britský spevák Ed Sheeran aktuálne nezažíva najšťastnejšie obdobie svojho života. Médiá zapĺňa kauza údajného plagiátorstva, ktorého sa mal dopustiť pri piesni Thinking Out Loud. Podľa dedičov skladateľa Eda Townsenda je Sheeranov hit kópiou piesne Let´s Get It On z roku 1973, ktorú preslávil známy hudobník Marvin Gaye. Townsend sa na nej autorsky spolupodieľal.

Na štvrtkovom (27. 4.) vypovedaní pred súdom dokonca Ed Sheeran vytiahol gitaru, kde zahral niekoľko tónov, aby všetkým ukázal, ako prebieha jeho tvorivý proces. Samozrejme, akékoľvek obvinenia z plagiátorstva odmieta, píše web denníka Daily Mail.

Piesne tvorí ako na bežiacom páse

Ako na federálnom súde na newyorskom Manhattene vysvetlil, hit Thiking Out Loud podľa neho vznikol v roku 2014 krátko po tom, čo začal nový romantický vzťah a tesne po smrti starého otca. Pred preplnenou sieňou hovoril, ako jeho priateľka a spolupracovníčka Amy Wadge začala na gitare vybrnkávať akordy k tejto piesni počas návštevy Anglicka a ako spolupracovali na texte.

„Inšpiráciu čerpám z mnohých vecí v mojom živote a aj zo vzťahov v rodine,“ uviedol 32-ročný hudobník a pesničkár. Podľa jeho vyjadrení bola sporná pieseň v mnohom inšpirovaná láskou jeho starých rodičov.

Písanie a skladanie piesní je pre Sheerana veľmi prirodzeným procesom. Ako uviedol, za jeden deň ich dokáže napísať osem až deväť. Noty čítať nevie, preto si demo nahrávky svojich piesní nahráva do mobilu alebo tabletu. Ani Thinking Out Loud mu podľa jeho slov netrvalo zložiť dlho.

100-miliónový spor

Sheeran obvinenia dedičov spoluautora piesne považuje za urážku. Prísť môže až o 100 miliónov dolárov, čo nie je málo a pred súdom v pondelok (1. 5.) dokonca priznal, že ak ho uznajú vinným, s hudbou nadobro skončí.

„Ak sa to stane, je koniec, skončím. Považujem za skutočne urážlivé venovať celý svoj život tomu, aby som bol interpretom a skladateľom, a nechať niekoho, aby to potom znevažoval,“ odpovedal Sheeran počas vypočúvania na súde svojej právničke Ilene Farkas.

Hlavným dôkazom protistrany je, že Sheeran podľa nich okopíroval niekoľko tónov z piesne Let´s Get It On. Piesne majú mať „nápadne podobné melodické, harmonické a rytmické kompozície“. Ako dôkaz minulý týždeň právni zástupcovia pustili na súde aj video, na ktorom Sheeran počas koncertu skutočne počas hrania skladby Thinking Out Loud prešiel do hitu od Marvina Gayea. Podľa nich je to jasný dôkaz toho, že spevák pieseň ukradol.

Pesničky na koncertoch „mieša“ často

Na včerajšom pojednávaní ale talentovaný britský hudobník a niekoľkonásobný držiteľ viacerých prestížnych hudobných ocenení uviedol vec na pravú mieru. On a aj mnoho ďalších interpretov počas koncertov robia rôzne živé „mash-upy“, teda pomiešajú svoje piesne s veľkými hitmi iných hudobných kolegov a legiend. Priznal, že už viackrát takto fanúšikom zahral pieseň Thinking Out Loud s pesničkami Crazy In Love od Van Morrisona či I Will Always Love You od Dolly Parton.

„Na koncertoch „miešam“ pesničky pomerne často. Veľa skladieb má podobné akordy. Veľmi jednoducho dokážete zahrať Let It Be a prejsť na No Woman No Cry a opačne,“ vysvetlil Sheeran. Následne pred súdom zahral ukážku, ako to vyzerá v praxi aj s pesničkou Let´s Get It On.

Plagiátor Sheeran?

Nie je to pritom prvýkrát, čo bol Sheeran z plagiátorstva obvinený. V roku 2022 sa objavili obvinenia, že okopírovaná bola aj pieseň Shape of You. Súd vtedy ale žalobu zamietol. Podobné obvinenia riešil spevák aj v roku 2016 s piesňou Photograph, vtedy sa strany dohodli mimosúdne, uvádza web časopisu Život.