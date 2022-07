Tešil sa, že sa stretne s Deppom pred súdom: Herec má z krku ďalšiu žalobu, jedna záhada tu ale stále zostáva

Ako sme vás informovali, iba krátko po skončení súdu Amber Heard verzus Johnny Depp, čelil herec ďalšej žalobe zo strany lokačného manažéra Gregga Brooksa, ktorý sa odvolával na údajný incident z roku 2017. Depp mal Brooksa údajne fyzicky napadnúť. Podľa nových informácií tento spor nezájde tak ďaleko ako konflikt s jeho bývalou manželkou a Depp spor urovnal, píše Unilad.

Podľa žaloby z roku 2018 mal Depp Brooksovi dvakrát adresovať úder do hrudníka a následne ponúknuť 100-tisíc dolárov za to, že mu to opätuje a udrie ho do tváre. Brooks tvrdí, že mu tento incident spôsobil emocionálne utrpenie.

Johnny Depp with Rocky Brooks after that alleged altercation on set of City of Lies. pic.twitter.com/vB4W509L0Q — Jax 🏴‍☠️🇨🇺 (@TheNamesQ) May 19, 2022

Na súd sa tešil

Pat Harris, právnik zastupujúci Brooksa, sa pre The Sun dávnejšie vyjadril, že rozhodnutie poroty v súdnom spore Amber Heard vs. Johnny Depp nemá pre ich prípad žiadny význam.

„Brooksov prípad nie je o dvoch hollywoodskych celebritách zapletených do toxického vzťahu. Ide o napadnutie ťažko pracujúceho člena filmového štábu hviezdou,“ povedal a dodal, že pán Brooks sa teší na deň, kedy sa postaví pred súd.

Ako sa dohodli, je záhadou

Podľa všetkého to napokon vyzerá tak, že moment, na ktorý sa Brooks tak veľmi tešil, nenastane. Podľa dokumentov, ktoré mala k dispozícii tlačová agentúra PA, sa dvojica dohodla na urovnaní a prípad by teda mal byť uzatvorený v priebehu budúceho roka, uvádza Unilad.

Čo si máme pod tým „urovnaním“ presne predstaviť, nie je celkom zrejmé, pretože sa strany k tomu odmietli vyjadriť. The Vulture vysvetľuje, že právnici odovzdali potrebné dokumenty 11. júla, čím naznačili, že dosiahli takúto dohodu, no viac informácií verejnosti známych nie je. Brooks ani v minulosti nehovoril o tom, akú náhradu škody požaduje.