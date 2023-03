Ed Sheeran hovorí o chvíľach, keď už nechcel žiť. Opisuje svoje najhoršie momenty, väčšina sa odohrala minulý rok

Na Disney+ sa už čoskoro dočkáme dokumentu s názvom Ed Sheeran: The Sum Of It All, zatiaľ si ale musíme vystačiť s trailerom. Aj ten však láme srdce, spevák v ňom hovorí o prekážkach, ktoré musel počas minulého roka prekonať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Šťastné chvíle zatienili tie tragické

Ed Sheeran má len 32 rokov, no patrí medzi najväčšie spevácke hviezdy na svete. Ako ale informuje LADbible, rok 2022 bol pre neho skúškou. S manželkou Cherry Seaborn privítali svoju prvú dcérku Lyru ešte v roku 2020. Minulý rok sa im narodila druhá dcérka Jupiter. Avšak šťastné momenty boli neraz zatienené tragickými.

Mimoriadne krutou ranou bola pre speváka smrť jeho najlepšieho kamaráta Jamala Edwardsa. Minulý rok ho pripravila o život srdcová arytmia, ktorá bola následkom užívania kokaínu. Sheeran si myslí, že práve Jamalovi vďačí za svoju kariéru. V čase, keď mal 18 rokov a v Londýne nemal kam ísť, Jamal ho u seba ubytoval. Neskôr sa spevák objavil aj na jeho populárnom YouTube kanáli.

Nečakane zomrel jeho najlepší kamarát

V rozhovore pre Rolling Stone popísal, ako bol na večeri s Taylor Swift a jej partnerom a s Jamalom si vymieňal správy o videu, ktoré mali spolu natáčať na ďalší deň. O 12 hodín neskôr bol ale jeho najlepší priateľ už mŕtvy. Spevák priznáva, že príznaky depresie ho sprevádzajú po celý život, až po Edwardsovej smrti sa ale odhodlal vyhľadať pomoc, bol na tom naozaj zle.

Aby toho nebolo málo, v šiestom mesiaci tehotenstva Cherry zistila, že má v tele nádor. Lekári ju chceli operovať čo najskôr, no zákrok bolo možné vykonať až po pôrode. Dvojica zvažovala vyvolanie predčasného pôrodu. Nakoniec ale Cherry dievčatko vynosila a v júni úspešne podstúpila operáciu.

Kvôli obvineniu z plagiátorstva sa ocitol na súde

Sheerana ale zasiahli aj ďalšie zlé správy. Ocitol sa totiž pred súdom kvôli obvineniam z plagiátorstva. Týkali sa piesne Shape of You. Spevák ale napokon zo súdnej siete odchádzal ako víťaz. Neskôr za tragických okolností zomrel Sheeranov ďalší blízky priateľ — Shane Warne.

Sheeran priznáva, že v tomto momente už naozaj uvažoval nad tým, že už viac nemá silu žiť. Za svoje pocity sa ale hanbil a najmä ako otec si pripadal sebecký. Našťastie, Cherry stála po jeho boku aj v tých najhorších chvíľach a nabádala ho, aby vyhľadal pomoc odborníka.

Sheeran si uvedomuje, že žije život privilegovanej osoby. Jeho priatelia si preto neraz myslia, že to predsa nemôže byť také zlé. Spevák ale dodáva, že neexistuje tlačidlo, ktoré jednoducho stlačíte a zrazu budete v poriadku. Depresia je niečo, čo s ním bude neustále, no môže sa to naučiť zvládať.

Premiéry Ed Sheeran: The Sum Of It All by sme sa mali na Disney+ dočkať už začiatkom mája.