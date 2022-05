Ed Sheeran vydal novú skladbu spolu s ukrajinskou skupinou. Obsahuje skutočné zábery z miesta bojov

Ed Sheeran ako jeden z najslávnejších hudobníkov súčasnej doby sa snaží svojou produkciou čo najviac podporovať Ukrajinu v bránení sa pred agresorom. Najnovšie preto vydal klip, ktorý vznikol v spolupráci s ukrajinskou rockovou skupinou Antytila.

Ako uvádza portál LAD Bible, vo zverejnenom videoklipe sa nachádzajú niektoré scény, ktoré pochádzajú priamo z oblastí zasiahnutých vojnou.

Skupina sa spojila so spevákom minulý mesiac, keď sa mali zúčastniť koncertu pre Ukrajinu. Napokon ale nemohli prísť do Spojeného kráľovstva, a tak sa Ed Sheeran rozhodol, že sa s nimi spojí a vydajú spoločný singel.

O tom, že video má úspech, svedčí aj to, že bolo vydané 2. mája a v čase písania článku má už viac ako 1,6 milióna zhliadnutí. Samotná skupina úspech jedného milióna pozretí na YouTube oslávila príspevkom na Twitteri a okomentovala, že ďakuje za podporu a sú si istí víťazstvom Ukrajiny.

More than 1 🍋 views on YouTube in one day!

Thanks for support! We are sure in our Victory and sure that you are sure too 😉

Watch, like, comment and share this video to the all world! @edsheeran

Watch here: https://t.co/vczyzg0M5B

Listen here: https://t.co/QRLoDwEEGe pic.twitter.com/hWnjc7PqtQ

— Antytila (@antytila_offic) May 3, 2022