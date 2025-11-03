Dve tragédie v jeden deň: Chodci v Poprade aj pri Spišskej Novej Vsi neprežili zrážku s autom. Polícia pripomína dôležitú vec

Pri dopravnej nehode, ktorá sa v nedeľu (2. 11.) večer stala v obci Smižany neďaleko Spišskej Novej Vsi, prišiel o život 55-ročný chodec.
Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že k tragédii došlo na ceste smerom na obec Arnutovce.
Vodič zrazil chodca, ten zomrel na mieste
„Podľa doterajších zistení vodič vozidla Fiat Ducato zrazil chodca, ktorého totožnosť zatiaľ nie je známa. Dychová skúška u vodiča na alkohol mala negatívny výsledok. Chodec, žiaľ, na mieste utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Na nevyhnutný čas bola cesta uzavretá.
Bližšie okolnosti, za akých k tragédii došlo, či mieru zavinenia jej účastníkov, nateraz polícia nezverejnila.
Tragicky zahynul aj ďalší chodec
Aj život 64-ročného chodca si v nedeľu podvečer vyžiadala dopravná nehoda v Poprade. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, stala sa na Hodžovej ulici. Auto šoféroval 83-ročný vodič, ktorého dychová skúška mala negatívny výsledok.
Polícia zároveň upozorňuje vodičov aj chodcov, aby boli pri pohybe na cestách mimoriadne opatrní, najmä v podvečerných hodinách, keď sa zhoršuje viditeľnosť. Pripomínajú, že používanie reflexných prvkov môže v takýchto prípadoch zachrániť život.
