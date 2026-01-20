Dunaj hlási ďalšiu posilu: Prichádza esesák Gunter, krutosť však nečakajte. Divákov poriadne prekvapí

Hoci sa v Dunaji, k vašim službám počas všetkých sérií vystriedalo viacero postáv, stále pribúdajú nové, ktoré vedia divákov prekvapiť. Napríklad rovnakým prekvapením bola v minulosti Lena, ktorá má ako dcéra nemeckého dôstojníka a švagriná Waltera Klausa úplne iný pohľad na svet ako oni. Teraz sa zdá, že nebude jediná takáto kontroverzná postava.
Prvé dve nové postavy v Dunaji, k vašim službám už boli odhalené. Ide o rodinu Bauerovcov, ktorú tvoria Berta v podaní Hany Gregorovej, a jej dcéra Lucia v podaní Kamily Heribanovej. Ako však Markíza odhalila, nová séria dostane ešte jednu novú postavu, ktorú stvárni Přemysl Boublík, ktorý sa na televíznych obrazovkách objaví ako esesácky vojak Gunter.
Má to však háčik
Ak by ste však čakali, že bude rovnako krutý ako jeho kolegovia, mýlili by ste sa. Gunter totiž nie je krutý nacista, ale veriaci človek, kresťan, ktorý pravidelne chodí do kostola a vo svojej podstate je to len dobrák, ktorý ako vojak plní rozkazy.
„V zásade Gunter je dobráčisko. Je to ortodoxný kresťan, katolík, ktorý chodí pravidelne do kostola, snaží sa byť nápomocný ľuďom, ktorí sú v núdzi, ale samozrejme je aj vojakom, esesákom, takže musí plniť aj rozkazy a to ho stavia do pozície takej trošku rozpoltenej osobnosti v tomto,“ priblížil viac herec.
Hneď v prvý deň sa pritom herec stretol na pľaci s Jánom Koleníkom a Martinom Nikodýmom, takže vieme, po koho boku sa bude táto nová postava objavovať.
