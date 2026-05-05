Skrytý detail outfitu Katy Perry na Met Gala: Ohúrila fanúšikov a odkázala na umelú inteligenciu

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Ukázala, že si dobre pamätá všetky počiny fanúšikov z predošlých rokov.

Minulý rok sme vás informovali o tom, že Katy Perry podľa fanúšikov vyhrala najlepší outfit večera, hoci na Met Gala vôbec nebola. Fotka v šatách posiatych kvetmi obletela internet a po tom, ako sa stala virálnou, ukázalo sa, že bola vytvorená umelou inteligenciou, keďže speváčka na podujatí nebola a v tom čase pracovala na novej hudbe.

Katy Perry v minulosti patrila k najlepšie oblečeným celebritám na Met Gala. Medzi jej najpamätnejšie outfity napríklad patril krištáľový luster, ktorý rozsvietila pomocou obrovských sviečok. Naposledy sa však na tejto udalosti objavila pred štyrmi rokmi a tak si tie nasledujúce museli fanúšikovia vystačiť len s fotografiami jej outfitov vytvorených pomocou umelej inteligencie. A ako teraz speváčka dokázala, dobre si všímala všetky tieto fanúšikovské počiny.

Foto: Profimedia

Skrytý odkaz jej outfitu

Katy Perry sa v noci zúčastnila na Met Gala, kde na červenom koberci pózovala s Connorom Storriem, ktorého diváci môžu poznať zo seriálu Heated Rivarly. Po boku herca sa objavila ešte v maske, no neskôr svoju tvár odhalila počas pózovania v bielych šatách od Stelly McCartney. Ide o jej prvý návrat na toto podujatie od roku 2022, píše portál ELLE.

 

Tento netradičný outfit v sebe niesol viacero významových vrstiev. V prvom rade si Katy vystrelila z AI obrázkov z predchádzajúcich ročníkov, ktoré ju falošne zobrazovali na podujatí, a zapojila sa tak do kolujúceho vtipu. Pozorným fanúšikom neuniklo, že jej rukavica mala šiesty prst, čo je odkaz na častú chybu v dizajnoch umelej inteligencie.

Okrem toho spolupracovala s umelkyňou (@sailkatycat), aby vytvorili exkluzívne vizualizácie jej outfitu ešte predtým, než na akciu vôbec dorazila. Táto fanúšička je totiž známa práve tým, že sa každý rok postará o to, aby sa Katy objavila na červenom koberci Met Gala pomocou umelej inteligencie a tentoraz jej pritom pomáhala samotná speváčka, čím odhalila svoj outfit vopred. Nepokazila tým však fanúšikom prekvapenie, keďže kto by čakal, že dorazí v rovnakom outfite, aký vytvorila AI?

 

Čo sa týka samotnej masky, podľa tlačovej správy bola „navrhnutá tak, aby bola doslovným aj symbolickým odrazom, ktorý vyzýva pozorovateľa k zamysleniu, že jeho vnímanie druhých môže zrkadliť jeho vlastný vnútorný svet a naopak – maskovať pravdu.“

Mnohí pritom verili, že jej outfit je aj odkazom na jej nedávnu cestu do vesmíru. Minulý rok v apríli vzlietla zo západného Texasu znovu použiteľná raketa New Shepard s kapsulou nesúcou šesticu žien. S Katy Perry na nej letela aj moderátorka Gayle Kingová, Bezosova snúbenica Lauren Sánchezová, producentka Kerianne Flynnová a tiež vedkyne Aisha Boweová a Amanda Nguyenová

Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
