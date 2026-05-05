Heidi Klum dokázala, že je kráľovna kostýmov aj na Met Gala. Premenila sa na živú sochu

Met Gala je tou módnou udalosťou, na ktorú nielen celebrity, ale aj ich fanúšikovia nedočkavo čakajú každý rok. Práve tu totiž môžu využiť ich kreativitu naplno a ukázať, že sa nielen rozumejú móde, ale dokážu ju premeniť v umenie. Tento rok to platilo obzvlášť, keďže témou bolo „Kostýmové umenie“. Nie je tak náhoda, že práve jednej známej žene táto téma sadla najviac.
Heidi Klum je známa tým, že pre Halloween urobí absolútne maximum – hovoríme o kostýmoch ako Jessica Rabbit, Transformer, bohyňa skazy Kálí či nezabudnuteľný červ. Preto by možno nemalo byť prekvapením, že nemecká modelka premenila Met Gala 2026 na „Halloween v apríli“. Píše portál Vanity Fair.
Premenila sa na živú sochu
Tému umenia poňala extrémne a prišla ako mramorová socha s plynule vytesaným závojom, aký by ste očakávali skôr v 19. storočí. Ťažko pôsobili aj jej ruky, ktoré takmer vyzerali, že sú pripevnené na mieste a nemôže nimi hýbať. Kostým jej pritom zakrýval celé telo a odhaľoval iba tvár, hoci aj tá mala ďaleko od realizmu.
Namiesto tradičného módneho návrhára Klum spolupracovala so svojím dlhoročným partnerom na halloweenske kostýmy, vizážistom Mikom Marinom. Marino – majiteľ spoločnosti Prosthetic Renaissance zameranej na špeciálne efekty a držiteľ nominácie na Oscara za vlasy a masky vo filmoch ako Cesta do Ameriky 2, The Batman či A Different Man – pomáha Heidi s jej extravagantnými kostýmami už viac ako desať rokov.
