Duchovní budú mať neobmedzený prístup do nemocníc: Môžu prísť aj za ženami, ktoré čakajú na interrupciu, tvrdí Bittó Cigániková

Zákon, ktorý parlament schválil takmer potichu a bez diskusie, vyvoláva čoraz väčšie obavy. Od 1. júla bude mať duchovný prístup k pacientovi v nemocnici aj bez jeho súhlasu. Kritici upozorňujú, že ide o zásah do súkromia, ktorý môže mať vážne dôsledky.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) tvrdí, že zmena nebola verejne prediskutovaná a do zákona sa dostala ako prílepok k školskému zákonu. Na túto tému upozornila verejnosť prostredníctvom statusu na sociálnej sieti. Podľa nej novela umožní duchovnému prísť k pacientovi bez predchádzajúcej žiadosti a bez súhlasu nemocnice či pacienta samotného. Doteraz bol prístup duchovných možný len na výslovné pozvanie.

Prístup k údajom aj ľuďom bez odbornej spôsobilosti

„Kto sa bude môcť už čoskoro bez vášho súhlasu zjaviť pri vašom lôžku?“ pýta sa Bittó Cigániková. Tvrdí, že zákon dáva duchovnému prístup nielen na oddelenie, ale aj k citlivým údajom pacienta – napríklad k diagnóze, výpisom z liečby či osobným údajom.

„Hoci to pôvodne vyzerá ako nápad šitý na mieru katolíckej cirkvi, predkladatelia si zrejme neuvedomili, že zákon nedefinuje, že duchovný musí byť z katolíckej alebo čo i len registrovanej cirkvi,“ píše poslankyňa. V praxi to znamená, že za duchovného sa môže označiť ktokoľvek – „pastafariáni, svedkovia Liehovovi, moslimský imám, svedkovia Jehovovi… alebo hocikto iný, kto sa za duchovného prehlási“, dopĺňa Bittó Cigániková.

Riziko na gynekológii či na detských oddeleniach

Zvlášť znepokojujúce sú podľa nej možné dôsledky v citlivých nemocničných prostrediach. Napríklad na gynekologických oddeleniach môže duchovný vstúpiť k ženám, ktoré sa rozhodujú o interrupcii. „Aj na gynekologické oddelenie. Aj na detské oddelenie. Aj tam, kde prežívate najťažšie chvíle svojho života. Nechcete ho tam? Smola. Nesúhlasíte? Nezaujíma ich to,“ upozorňuje.

Bittó Cigániková dodáva, že duchovná pomoc doteraz v nemocniciach fungovala dobre – pacienti si ju mohli vyžiadať a nemocnice to rešpektovali. Nerozumie preto, prečo je potrebné meniť niečo, čo fungovalo a nikoho neobmedzovalo. „Doteraz duchovná pomoc fungovala. Pacienti si ju mohli vyžiadať a nemocnice to rešpektovali. Nerozumiem, prečo sa to mení, keď pomoc duchovného nikomu nikdy nebola odopieraná,“ napísala.

Prezident môže ešte zákon zastaviť

Podľa Bittó Cigánikovej mohla byť celá situácia vyriešená jednoduchou vetou v zákone – že duchovný môže pacienta navštíviť len v prípade, ak si to vyžiada. „Všetko mohlo byť inak, ak by zákon obsahoval o jednu vetu viac – ‚Ak si to pacient vyžiada‘. Ale neobsahuje,“ píše.

Zároveň vyzýva prezidenta SR, aby zákon nepodpísal a využil svoje ústavné právo. „Dobrá správa je, že ešte existuje šanca, že tento zákon platiť nebude. Stačí, ak ho prezident nepodpíše. Tak ho vyzvime, aby dal tejto absurdite stopku,“ uzatvára Bittó Cigániková.