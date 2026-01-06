Dramatická policajná akcia: Zlodeji prepadli benzínovú pumpu, z lupu sa tešili len päť hodín

Včera v čase krátko pred 20:00 hod. polícia prijala oznam o lúpežnom prepadnutí čerpacej stanice na Stupavskej ulici v Malackách. Na miesto ihneď vyrazili hliadky. Dvaja neznámi maskovaní páchatelia so zbraňou vošli do priestorov čerpacej stanice s cieľom ukradnúť hotovosť. Netešili sa však z nej dlho.
„Operatívno – pátracou činnosťou boli osoby hliadkami kriminálnej polície vypátrané do 5 hodín, obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších potrebných úkonov. Obaja páchatelia sa momentálne nachádzajú v cele policajného zaistenia,“ informuje Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Dodáva, že udalosť je v štádiu vyšetrovania a bližšie informácie poskytne, keď to umožní procesná situácia.
