Najhoršie obavy sa potvrdili: Pátranie po nezvestnom 20-ročnom mladíkovi z Nových Zámkov má tragický koniec

Pátranie po nezvestnom mladíkovi v okolí Nových Zámkov sa skončilo tragicky. Polícia potvrdila, že hľadanú osobu sa podarilo vypátrať, žiaľ bez známok života. Pozostalým vyjadrila úprimnú sústrasť. Vyplýva to z oficiálnej informácie zverejnenej políciou na sociálnej sieti, kde o priebehu a výsledku pátrania informovala verejnosť od samotného začiatku.
Nezvestnosť 20-ročného Filipa bola nahlásená na Nový rok v poobedných hodinách. Muž bol vysoký približne 185 centimetrov, pevnej postavy, mal krátke čierne vlasy a hnedé oči. Naposledy bol videný oblečený v čiernej bunde s bielym nápisom, čiernych nohaviciach a čiernych topánkach s bielym symbolom.
Do pátrania sa zapojili policajti aj dobrovoľníci
Polícia po prijatí oznámenia okamžite spustila rozsiahlu pátraciu akciu. Zapojili sa policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru, dobrovoľní hasiči z Palárikova, Rastislavíc a Andoviec, Dobrovoľná civilná ochrana, špeciálna kynologická záchranná služba, Občianska stráž SR, ako aj rodina, spolužiaci a ďalší občania. Neskôr boli do pátrania nasadení aj príslušníci poriečneho oddelenia Policajného zboru.
Ešte v pondelok dopoludnia polícia informovala, že v okolí Nových Zámkov bude pokračovať ďalšia rozsiahla pátracia akcia, do ktorej sa mohli zapojiť aj dobrovoľníci z radov verejnosti. Následne však prišla správa o vypátraní nezvestného mladíka s tragickým výsledkom. Polícia sa zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa do pátrania zapojili a pomáhali pri hľadaní nezvestnej osoby.
