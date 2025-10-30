Dráma v rodine Nízlových. Falošní robotníci obrali ich babičku o tisíce, varujú ďalších dôverčivých, aby sa mali na pozore

Starší ľudia sú čoraz častejšie terčom podvodníkov, ktorí sa neštítia zneužiť ich dôveru a strach.
Najnovšie o tom prehovorili aj speváčky Daniela a Veronika Nízlové, ktorých stará mama prišla o tisíce eur po návšteve samozvaných „majstrov“. Ako povedali denníku Nový Čas, partia mužov mala osloviť ich 79-ročnú babičku v Hronskom Beňadiku s ponukou stavebných prác na múre a následne z nej vymámila peniaze pod nátlakom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Oslovili ju pri dome a vyvíjali tlak
Podľa sestier Nízlových bola ich stará mama doma sama, keď za ňou prišla skupina mužov ponúknuť opravu fasády na múre. Babička pôvodne žiadne práce nechcela, no tlak „robotníkov“ ju vyľakal.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Ľudia v okolí Nitry by si mali dávať veľký pozor, najmä tí starší. Naša babička Anička bola doma sama, zľakla sa a stálo ju to tisíce eur,“ povedali sestry Nízlové, ktoré na sociálnej sieti zverejnili príspevok, že ich stará mama bola okradnutá partiou samozvaných robotníkov, ktorí ju oslovili s prísľubom, že jej urobia novú fasádu na múr.
Nahlásiť chybu v článku