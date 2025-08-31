Dráma na diaľnici: Autobus zachvátili plamene, 16 cestujúcich stihlo ujsť. Vodič sa nadýchal splodín

Foto: X/Hasiči Praha

Nina Malovcová
SITA
Diaľničný okruh v Prahe zablokoval požiar autobusu.

Premávku na diaľničnom okruhu v Prahe v smere na letisko zablokoval v nedeľu popoludní požiar autobusu. Cestujúci sa evakuovali. Záchranári uviedli, že vodič sa nadýchal splodín. Informuje o tom web Novinky.cz.

„Ide o požiar celého autobusu, hasíme pomocou troch prúdov,“ uviedol po 17. hodine hovorca hasičov Miroslav Řezáč. Podľa hasičov sa evakuovali dve desiatky pasažierov, záchranári na sieti X neskôr spresnili, že išlo o šestnásť ľudí.

Foto: X/Hasiči Praha

Na mieste sa tvorila kolóna

„Teraz máme v starostlivosti vodiča autobusu, ktorý sa ľahko nadýchal splodín horenia, je mimo ohrozenia života,“ doplnili. Na okruhu sa vytvorila kolóna, uviedol server dopravniinfo.cz. Podľa polície bola trojkilometrová. Krátko pred 18. hodinou premávku v smere na letisko v jednom pruhu obnovili.

Foto: X/Hasiči Praha
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Strach ju paralyzoval uprostred ferraty: Slovenskej turistke museli pomáhať horskí záchranári, uviazla v náročnom teréne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac