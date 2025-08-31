Dráma na diaľnici: Autobus zachvátili plamene, 16 cestujúcich stihlo ujsť. Vodič sa nadýchal splodín

Premávku na diaľničnom okruhu v Prahe v smere na letisko zablokoval v nedeľu popoludní požiar autobusu. Cestujúci sa evakuovali. Záchranári uviedli, že vodič sa nadýchal splodín. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Ide o požiar celého autobusu, hasíme pomocou troch prúdov,“ uviedol po 17. hodine hovorca hasičov Miroslav Řezáč. Podľa hasičov sa evakuovali dve desiatky pasažierov, záchranári na sieti X neskôr spresnili, že išlo o šestnásť ľudí.
Na mieste sa tvorila kolóna
„Teraz máme v starostlivosti vodiča autobusu, ktorý sa ľahko nadýchal splodín horenia, je mimo ohrozenia života,“ doplnili. Na okruhu sa vytvorila kolóna, uviedol server dopravniinfo.cz. Podľa polície bola trojkilometrová. Krátko pred 18. hodinou premávku v smere na letisko v jednom pruhu obnovili.
Odporúčané články
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku