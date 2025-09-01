Dozvedel sa vec, z ktorej ho zamrazilo: Muž strávil 50 hodín na jednom z najviac rádioaktívnych miest na planéte

Foto: ilustračné,Jesse Allen, Public domain, via Wikimedia Commons / reprofoto, YouTube.com (Yes Theory)

Michaela Olexová
Černobyľ
O tragickej černobyľskej havárii z roku 1986 len málokto nikdy nepočul.

V tejto lokalite dnes zostáva len malá hŕstka obyvateľov. Podľa údajov portálu BBC sa v roku 2018 v Černobyli nachádzalo približne 130 až 150 trvalých rezidentov – a to napriek tomu, že život na tomto mieste predstavuje z hľadiska zdravia veľké riziko.

Na miesto, ktoré v sebe nesie hlbokú historickú traumu a ktorého meno pozná prakticky celá planéta, vyrazil pred štyrmi rokmi aj tím z kanadskej mediálnej platformy Yes Theory.

Viac z témy Černobyľ:
1.
Andrej prevádzkuje stránku o Černobyli: Stále máme čo zlepšovať, riziko, že sa tragédia zopakuje, nikdy nie je nulové
2.
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb, následky likvidovalo 800-tisíc ľudí: Takto prebiehala havária v Černobyli
3.
V obci na východe Slovenska namerali rádioaktivitu: Údajne unikla z dreva, ktoré doviezli z Černobyľu
Zobraziť všetky články (73)

V Černobyli, ktorý sa dodnes považuje za jedno z najviac rádioaktívnych miest na planéte, strávili 50 hodín a podľa správy portálu LadBible bol ich zážitok v mnohých ohľadoch transformačný.

Tragédia zanechala stopu aj v rodine sprievodcu

Sprievodcom skupiny sa stal odborník na Černobyľ Mykahilo Teslenko. Každému účastníkovi pridelil merač, aby si mohli zaznamenávať úroveň ožiarenia, ktorému boli počas pobytu vystavení.

Tím navštívil „mesto duchov“, stretol sa s niekoľkými staršími ženami, ktoré sa rozhodli vrátiť do opustenej zóny, a dozvedel sa viac aj o samotnom procese čistenia oblasti. Zaujímavý moment nastal vo chvíli, keď Teslenko prehovoril aj o svojej vlastnej rodine a o ich skúsenosti s tragédiou.

Najskôr vysvetľoval, ako dlho bude trvať, kým sa oblasť opäť stane úplne bezpečnou. Potom však dodal: „Môj starý otec bol jedným z likvidátorov, ktorí sa zapojili do čistenia miesta bezprostredne po nehode…“

Pracoval na traktore a odstraňoval vysoko kontaminovanú pôdu okolo elektrárne.

Podľa Teslenka sa dokumenty o jeho starom otcovi zachovali u starej mamy. Rodina si je istá, že vysoké dávky žiarenia, ktorým bol vystavený, spôsobili jeho predčasnú smrť. Zomrel v tragicky mladom veku, len ako 39-ročný. Pre príbuzných zostal hrdinom, na ktorom sa katastrofa navždy podpísala.

Tím sa stretol aj s jedným z likvidátorov, ktorí prežili – s civilným chemikom Sergejom Mirnyjom. Ten bol po nehode privolaný zo Sovietskeho zväzu, aby pomohol pri odstraňovaní následkov. „Černobyľ bol pre likvidátorov skutočnou katastrofou,“ priznal. „Sám som mal posttraumatickú stresovú poruchu.“ Mirnyj spomínal, že na mieste strávil 35 dní a nocí, pričom pracoval prakticky bez prestávky.

Dnes chce, aby ľudia vedeli jednu vec: „Černobyľ je príbehom prežitia, prekonávania, bolestivého učenia aj vyhliadok na nový život. Zmenil ma. Urobil ma silnejším, zodpovednejším a v istom zmysle aj ľudskejším.“

Moderátor opísal 50 hodín strávených v Černobyli ako „zničujúci“ zážitok. Zároveň však priznal, že po vypočutí príbehov statočných ľudí cítil aj veľkú dávku inšpirácie. „Naučil som sa, že aj v tých najtemnejších časoch si môžeme zvoliť odvahu – odvahu objaviť v sebe pozitívny pohľad na svet a udržať si hlavu pevne na ramenách.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac