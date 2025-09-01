Dozvedel sa vec, z ktorej ho zamrazilo: Muž strávil 50 hodín na jednom z najviac rádioaktívnych miest na planéte

V tejto lokalite dnes zostáva len malá hŕstka obyvateľov. Podľa údajov portálu BBC sa v roku 2018 v Černobyli nachádzalo približne 130 až 150 trvalých rezidentov – a to napriek tomu, že život na tomto mieste predstavuje z hľadiska zdravia veľké riziko.
Na miesto, ktoré v sebe nesie hlbokú historickú traumu a ktorého meno pozná prakticky celá planéta, vyrazil pred štyrmi rokmi aj tím z kanadskej mediálnej platformy Yes Theory.
V Černobyli, ktorý sa dodnes považuje za jedno z najviac rádioaktívnych miest na planéte, strávili 50 hodín a podľa správy portálu LadBible bol ich zážitok v mnohých ohľadoch transformačný.
Tragédia zanechala stopu aj v rodine sprievodcu
Sprievodcom skupiny sa stal odborník na Černobyľ Mykahilo Teslenko. Každému účastníkovi pridelil merač, aby si mohli zaznamenávať úroveň ožiarenia, ktorému boli počas pobytu vystavení.
Tím navštívil „mesto duchov“, stretol sa s niekoľkými staršími ženami, ktoré sa rozhodli vrátiť do opustenej zóny, a dozvedel sa viac aj o samotnom procese čistenia oblasti. Zaujímavý moment nastal vo chvíli, keď Teslenko prehovoril aj o svojej vlastnej rodine a o ich skúsenosti s tragédiou.
Najskôr vysvetľoval, ako dlho bude trvať, kým sa oblasť opäť stane úplne bezpečnou. Potom však dodal: „Môj starý otec bol jedným z likvidátorov, ktorí sa zapojili do čistenia miesta bezprostredne po nehode…“
Pracoval na traktore a odstraňoval vysoko kontaminovanú pôdu okolo elektrárne.
Podľa Teslenka sa dokumenty o jeho starom otcovi zachovali u starej mamy. Rodina si je istá, že vysoké dávky žiarenia, ktorým bol vystavený, spôsobili jeho predčasnú smrť. Zomrel v tragicky mladom veku, len ako 39-ročný. Pre príbuzných zostal hrdinom, na ktorom sa katastrofa navždy podpísala.
Tím sa stretol aj s jedným z likvidátorov, ktorí prežili – s civilným chemikom Sergejom Mirnyjom. Ten bol po nehode privolaný zo Sovietskeho zväzu, aby pomohol pri odstraňovaní následkov. „Černobyľ bol pre likvidátorov skutočnou katastrofou,“ priznal. „Sám som mal posttraumatickú stresovú poruchu.“ Mirnyj spomínal, že na mieste strávil 35 dní a nocí, pričom pracoval prakticky bez prestávky.
Dnes chce, aby ľudia vedeli jednu vec: „Černobyľ je príbehom prežitia, prekonávania, bolestivého učenia aj vyhliadok na nový život. Zmenil ma. Urobil ma silnejším, zodpovednejším a v istom zmysle aj ľudskejším.“
Moderátor opísal 50 hodín strávených v Černobyli ako „zničujúci“ zážitok. Zároveň však priznal, že po vypočutí príbehov statočných ľudí cítil aj veľkú dávku inšpirácie. „Naučil som sa, že aj v tých najtemnejších časoch si môžeme zvoliť odvahu – odvahu objaviť v sebe pozitívny pohľad na svet a udržať si hlavu pevne na ramenách.“
