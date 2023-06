Dovolenkári na floridskej pláži zažili nečakané prekvapenie. Z vody sa zrazu vynoril medveď

Dovolenkári sú na plážach počas posledných dní určite mimoriadne obozretní, a to najmä po tom, ako minulý týždeň jedného z nich zabil žralok. Ľuďom na pláži vo floridskom meste Destin sa však naskytol úplne iný, no taktiež šokujúci pohľad, píše New York Post.

Ľudia zostali v šoku

Z vody sa totiž z ničoho nič vynorilo mláďa medveďa baribala a ľudia zostali v nemom úžase. Najprv si mysleli, že ide o žraloka, no po prvotnom šoku veľmi rýchlo zistili, že mláďa nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo a niektorí sa k nemu dokonca aj priblížili.

Hoci môže podobný scenár znieť veľmi nepravdepodobne až neuveriteľne, podľa miestnych úradov nejde o nič nezvyčajné. Malé medvede vraj často opúšťajú svoju matku a hľadajú si potravu, pričom často končia v Mexickom zálive. Väčšinou sa však vyhýbajú kontaktu s ľuďmi. Ochranári radia, že v podobnej situácii by ste sa k zvieraťu určite nemali približovať a mali by ste mu dať dostatok priestoru.