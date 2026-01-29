Dôverný rozhovor Fica a Macrona trval takmer dve hodiny: Macron píše o „strategickom prebudení“

Foto: X/ Emmanuel Macron

Petra Sušaninová
TASR
Na stretnutí sa podľa Fica preukázala blízkosť Francúzska a Slovenska.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Podľa jeho slov viedli dôverný rozhovor, ktorý trval takmer dve hodiny. Rokovali o jadrovej energetike, obrane, konkurencieschopnosti EÚ aj Ukrajine. Slovenský premiér o tom informoval na sociálnej sieti.

Na stretnutí sa podľa Fica preukázala blízkosť Francúzska a Slovenska vychádzajúca z dohody o strategickom partnerstve. V súvislosti so spoluprácou v oblasti jadrovej energetiky slovenský premiér potvrdil, že sa stretne s najvyššími predstaviteľmi spoločnosti Électricité de France (EDF) a Framatome. V marci sa tiež zúčastní na na jadrovom samite v Paríži.

Lídri sa v rozhovore venovali aj obrane. „Vzhľadom na koncepciu silnejšej, samostatnejšej a suverénnejšej EÚ, ktorú podporujem aj ja, bolo prirodzené, že sme venovali pozornosť aj možnostiam, ktoré vytvára vyspelý zbrojársky priemysel vo Francúzsku a dynamicky sa rozvíjajúce slovenské zbrojárstvo,“ uviedol premiér.

V európskej agende diskusii dominovala konkurencieschopnosť. V tejto súvislosti Fico Macrona požiadal o zváženie iniciatív, ktoré SR spolu s ďalšími členskými krajinami prednesie na neformálnom zasadnutí Európskej rady vo februári s cieľom zníženia cien elektrickej energie. Venovali sa aj rozširovaniu EÚ, osobitne o krajiny západného Balkánu. Predseda slovenskej vlády zdôraznil, že EÚ podľa neho v tejto oblasti nespravodlivo pristupuje k Srbsku.

Rokovali aj o vojne na Ukrajine

Ďalšou témou rokovaní bola vojna na Ukrajine. Slovenský premiér zdôraznil, že na niektoré aspekty konfliktu majú s francúzskym prezidentom iné názory. Macronovi predstavil svoju predstavu o ďalšom vývoji vojny a informoval o humanitárnej pomoci, ktorú Ukrajine poskytuje SR. Fico tiež francúzskemu prezidentovi predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) a zdôraznil význam prípadného stretnutia premiérov V4 a francúzskeho prezidenta v druhom polroku 2026.

K schôdzke s Ficom sa na sociálnej sieti X vyjadril aj Macron. V príspevku v slovenčine píše o „strategickom prebudení“. Zmyslom spoločného stretnutia podľa jeho slov bolo viac jednoty a solidarity na zabezpečenie európskej nezávislosti. „Náš európsky a bilaterálny program nám musí umožniť urýchliť pokrok v tom podstatnom – v oblasti energetiky, konkurencieschopnosti, obrany, ale aj ochrany našich demokracií, založenej na hodnotách Európskej únie,“ uviedol francúzsky prezident.

