Dostať sa do Bratislavy je opäť problém: Tomuto úseku sa vyhnite, po nehode sa tam tvoria veľké kolóny

Na diaľnici D1 v smere na Bratislavu v úseku medzi križovatkou Voderady a Blatné sú pre nehodu blokované dva jazdné pruhy. Na mieste sa tvoria kolóny. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Vyzýva vodičov, aby pri prejazde zvýšili opatrnosť.
Nehoda sa stala na 37. kilometri. „Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dokumentovaním udalosti v cestnej premávke,“ priblížila polícia. Dodala, že prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. „V tejto súvislosti vodičov vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície,“ zdôraznila.
Odporúčané články
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku