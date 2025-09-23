Dostanú špeciálne odmeny aj právomoci: Súdna rada bude môcť podávať disciplinárne návrhy na sudcov

Po novom tiež bude sudcovi pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov patriť odmena do výšky jeho funkčného platu.

Súdna rada SR bude môcť ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Dané oprávnenie sa zároveň odoberie predsedovi súdnej rady, ktorý túto kompetenciu dosiaľ v rukách mal. Sudcovia majú mať po novom tiež nárok na odmenu pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich a ďalších noviel, ktoré poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

„Vzhľadom na skutočnosť, že súdna rada už nie je kreačným orgánom pre disciplinárne senáty, ako aj na zrušenie jej dohľadovej právomoci nad činnosťou disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu SR, došlo k zániku právnej prekážky stretu tzv. ‚sudcu a žalobcu‘ v jednom subjekte. Tým sa vytvoril priestor na vrátenie návrhovej kompetencie súdnej rade ako orgánu sudcovskej legitimity, ktorý je zodpovedný za plnenie úloh verejnej kontroly,“ priblížilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za návrhom stojí.

Zmeny v disciplinárnych senátoch

Novela prináša tiež zmeny týkajúce sa disciplinárnych senátov. Tie sa budú skladať z predsedu senátu, člena senátu a prísediaceho sudcu senátu. „Pomer sudcov a prísediacich bude 2:1 v prvostupňovom senáte a 3:2 v odvolacom senáte, respektíve v prípade vedenia disciplinárneho konania voči sudcovi v pomere 4:1,“ doplnil rezort. Vzniknúť má i nová databáza pre prísediacich, ktorá bude kreovaná Súdnou radou SR.

Zo zákona vypadne časť o tom, že je možné dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť či dobrá povesť súdnictva. Úprava prináša zmeny aj pri hodnotení sudcov. Súdna rada, ktorá členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva, ich má po novom metodicky riadiť a vykonávať dohľad nad ich činnosťou.

Mení sa i koncept vykonávania hodnotenia sudcov. Sudcov by sa po novom malo hodnotiť len po výkone prvých päť rokov funkcie, a nie každých päť rokov. Obmedziť sa má tiež zverejňovanie hodnotení sudcov s cieľom zabezpečiť ich ochranu pred negatívnymi vplyvmi. Po novom tiež bude sudcovi pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov patriť odmena do výšky jeho funkčného platu.

Už nemusia vysvetľovať nehnuteľnosti ani štedré dary: Majetok sudcov bude skrytý, ľudia im vraj nemajú…

