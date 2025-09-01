Už nemusia vysvetľovať nehnuteľnosti ani štedré dary: Majetok sudcov bude skrytý, ľudia im vraj nemajú čo pozerať „do spálne“

Foto: SITA (Milan Illík), TASR (František Iván)

Monika Šuchová
Zmena prichádza v čase, keď je na stole novela katastrálneho zákona.

Údaje o hodnote majetku ani výšku úspor si už nepozriete. Súdna rada jednohlasne schválila zmenu, ktorá má údajne chrániť sudcov pred zlodejmi. Ich majetkové priznania boli pritom mimoriadne podrobné a mali väčšiu výpovednú hodnotu ako pri politikoch.

Informácie nebudú verejné prvýkrát od roku 2007. O zmene informoval portál Aktuality.

Veľká zmena

Z majetkových priznaní zmizli údaje o hodnote majetku sudcov – o kúpnych cenách ich nehnuteľností, a dohľadať sa nedá už ani výška úspor. Súdna rada sa rozhodla, že pre útoky na majetky funkcionárov tieto informácie už ďalej nebudú verejné. Od roku 2007 boli pritom voľne dostupné online.

Po zavedení zmien informácie budú k dispozícii už len pre kontrolné komisie, či v prípade, ak ich budú vyžadovať orgány činné v trestnom konaní.

„Súdna rada na svojom zasadnutí 18. júna 2025 prijala uznesenie č. 261/2025, ktorým obmedzila rozsah informácií, ktoré budú sprístupnené verejnosti v majetkových priznaniach a vo vyhláseniach sudcov. Toto sa týka aj priznaní za rok 2024, keďže majetkové priznania musia byť podľa zákona zverejnené do 30. 06. Reagovali sme tak na situáciu v spoločnosti a množiace sa útoky na majetky sudcov. Neznižuje sa rozsah priznania, ale iba rozsah zverejnenia,“ uviedlo tlačové oddelenie Súdnej rady pre Aktuality.

Nevidieť do spálne

Šéf legislatívnej komisie súdnej rady Marián Fečík vysvetľuje zmenu tým, že v minulosti sa stali majetkové priznania pozvánkou pre rôznych delikventov, ktorí sa na základe zverejneného majetku rozhodnú pre „návštevu“ obydlí funkcionárov.

„Aby tam proste nesvietilo, že tam ten sudca má obraz v takej a takej cene alebo iba obraz – lebo každý si musí domyslieť, že to je nad 6 600 eur (zákonná hranica hnuteľného majetku), ale aby tam bolo vec1, vec2,“ ozrejmil.

Zmenu podporila aj predsedníčka Súdnej rady Marcela Kosová. Podľa jej slov je podstatou návrhu, aby neboli zverejnené sumy. „Nejdeme znižovať rozsah priznaní, ale zvyšovať ochranu sudcov ohľadom zverejnenia týchto priznaní. Nevidím dôvod, aby ktokoľvek, kto nemá právny záujem, len je zvedavý, nám videl do spální,“ odkázala.

Z jedného z majetkových priznaní v minulosti pritom vyplynulo, že sudkyňa Monika Jankovská, ktorá bola prepojená na Mariana Kočnera, prijala v roku 2018 100-tisícový dar. Od koho ho dostala, odmietla prezradiť.

Zásahy aj do katastra

Kým majetky sudcov budú skryté, prípadná aktivita užívateľov na katastri bude ľahko odhaliteľná. Podľa návrhu novely katastrálneho zákona bude vyhľadávanie na portáli umožnené už len po registrácii a prihlásení sa do systému.

Kataster pri svojej práci často vyžívajú aj novinári. Doteraz sa dalo meno vlastníka zistiť aj bez registrácie, stačilo kliknúť na príslušnú parcelu. Podľa zmien by takýto postup mal byť možný až po prihlásení. Úrad pritom môže uchovávať informácie o tom, ktorý z užívateľov čo hľadal.

Okrem toho má byť spoplatnený aj elektronický informatívny výpis z listu vlastníctva. Po novom by mal stáť šesť eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac