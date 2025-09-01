Už nemusia vysvetľovať nehnuteľnosti ani štedré dary: Majetok sudcov bude skrytý, ľudia im vraj nemajú čo pozerať „do spálne“

Údaje o hodnote majetku ani výšku úspor si už nepozriete. Súdna rada jednohlasne schválila zmenu, ktorá má údajne chrániť sudcov pred zlodejmi. Ich majetkové priznania boli pritom mimoriadne podrobné a mali väčšiu výpovednú hodnotu ako pri politikoch.
Informácie nebudú verejné prvýkrát od roku 2007. O zmene informoval portál Aktuality.
Veľká zmena
Z majetkových priznaní zmizli údaje o hodnote majetku sudcov – o kúpnych cenách ich nehnuteľností, a dohľadať sa nedá už ani výška úspor. Súdna rada sa rozhodla, že pre útoky na majetky funkcionárov tieto informácie už ďalej nebudú verejné. Od roku 2007 boli pritom voľne dostupné online.
Po zavedení zmien informácie budú k dispozícii už len pre kontrolné komisie, či v prípade, ak ich budú vyžadovať orgány činné v trestnom konaní.
„Súdna rada na svojom zasadnutí 18. júna 2025 prijala uznesenie č. 261/2025, ktorým obmedzila rozsah informácií, ktoré budú sprístupnené verejnosti v majetkových priznaniach a vo vyhláseniach sudcov. Toto sa týka aj priznaní za rok 2024, keďže majetkové priznania musia byť podľa zákona zverejnené do 30. 06. Reagovali sme tak na situáciu v spoločnosti a množiace sa útoky na majetky sudcov. Neznižuje sa rozsah priznania, ale iba rozsah zverejnenia,“ uviedlo tlačové oddelenie Súdnej rady pre Aktuality.
Nevidieť do spálne
Šéf legislatívnej komisie súdnej rady Marián Fečík vysvetľuje zmenu tým, že v minulosti sa stali majetkové priznania pozvánkou pre rôznych delikventov, ktorí sa na základe zverejneného majetku rozhodnú pre „návštevu“ obydlí funkcionárov.
„Aby tam proste nesvietilo, že tam ten sudca má obraz v takej a takej cene alebo iba obraz – lebo každý si musí domyslieť, že to je nad 6 600 eur (zákonná hranica hnuteľného majetku), ale aby tam bolo vec1, vec2,“ ozrejmil.
Zmenu podporila aj predsedníčka Súdnej rady Marcela Kosová. Podľa jej slov je podstatou návrhu, aby neboli zverejnené sumy. „Nejdeme znižovať rozsah priznaní, ale zvyšovať ochranu sudcov ohľadom zverejnenia týchto priznaní. Nevidím dôvod, aby ktokoľvek, kto nemá právny záujem, len je zvedavý, nám videl do spální,“ odkázala.
Z jedného z majetkových priznaní v minulosti pritom vyplynulo, že sudkyňa Monika Jankovská, ktorá bola prepojená na Mariana Kočnera, prijala v roku 2018 100-tisícový dar. Od koho ho dostala, odmietla prezradiť.
Zásahy aj do katastra
Kým majetky sudcov budú skryté, prípadná aktivita užívateľov na katastri bude ľahko odhaliteľná. Podľa návrhu novely katastrálneho zákona bude vyhľadávanie na portáli umožnené už len po registrácii a prihlásení sa do systému.
Kataster pri svojej práci často vyžívajú aj novinári. Doteraz sa dalo meno vlastníka zistiť aj bez registrácie, stačilo kliknúť na príslušnú parcelu. Podľa zmien by takýto postup mal byť možný až po prihlásení. Úrad pritom môže uchovávať informácie o tom, ktorý z užívateľov čo hľadal.
Okrem toho má byť spoplatnený aj elektronický informatívny výpis z listu vlastníctva. Po novom by mal stáť šesť eur.
