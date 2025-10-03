Dôsledky pocítia domácnosti aj firmy: Štát míňa rýchlejšie, ľudia musia platiť. Rozpočtová rada neveští nič dobré

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Vlády míňajú, ľudia platia.

Slovenský rozpočet sa podľa aktuálnych odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) dostáva na historické maximum. Po schválení pripravovaného konsolidačného balíčka by mal mať štát v roku 2026 najvyšší podiel príjmov na HDP od vzniku samostatnej republiky, na úrovni 45,2 %.

Napriek tomu však deficit presiahne 4 % HDP, čo znamená, že aj výdavky budú v pomere k výkonu ekonomiky najvyššie za posledných 25 rokov.

Výdavky rastú rýchlejšie než príjmy

RRZ upozorňuje, že verejné výdavky rastú rýchlejšie, než dokáže ekonomika generovať príjmy. Už dnes sa približujú k hranici 50 % HDP, čo je úroveň typická pre ekonomiky so silným sociálnym štátom. „Výdavky štátu za posledné dve dekády narástli tak rýchlo, že ani opakované konsolidačné balíčky ich nedokázali udržať pod kontrolou,“ konštatuje rozpočtová rada.

Foto: tlačová beseda SMER-SD

Kým v roku 2007 boli výdavky nižšie o viac než 13 % HDP, odvtedy rástli vo všetkých oblastiach verejnej správy. Najväčší podiel nárastu, až šesť percent HDP, tvoria podľa rady sociálne transfery, predovšetkým dôchodky a rodinné dávky. Naopak, investície, ktoré by mali podporovať dlhodobý rast, sa na zvýšení podieľali len približne pätinou.

Slabá disciplína vlád počas rastu

Podľa RRZ je problémom aj tzv. rigidita výdavkov. Zatiaľ čo príjmy prirodzene kolíšu spolu s vývojom ekonomiky, výdavky zostávajú vysoké aj v časoch krízy a následne už neklesnú. To spôsobuje, že ich podiel na HDP sa v pokrízových rokoch trvalo udržiava na vyšších úrovniach. „Slabá schopnosť prispôsobovať sa hospodárskemu cyklu je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Slovensko ocitá v chronických deficitoch,“ vysvetľuje rada.

Ďalším problémom je slabá disciplína vlád počas období ekonomického rastu. Namiesto konsolidácie výdavkov sa prijímajú nové opatrenia, ktoré rozpočet ďalej zaťažujú. RRZ tento postup označuje za nesprávnu proticyklickú stratégiu. „Politici majú tendenciu deliť sa s ľuďmi v dobrých časoch, no v horších podmienkach už nemajú priestor na úspory,“ konštatuje rada.

Zvyšovanie daní ako jednoduché riešenie

Dôsledkom je, že vlády siahajú po jednoduchšom riešení, a to opakovanom zvyšovaní daní. To síce krátkodobo prináša vyššie príjmy, no v dlhodobom horizonte znižuje konkurencieschopnosť a zvyšuje tlak na súkromný sektor. Prognóza RRZ tak naznačuje, že Slovensko vstupuje do ďalšieho obdobia s vysokými deficitmi a rekordným podielom výdavkov na HDP, pričom riziká zostávajú najmä na strane politickej ochoty uskutočniť skutočnú reformu výdavkov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodiči, máme pre vás dobrú správu: Benzín zlacnel, no nafta ide mierne hore. Takéto sú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac