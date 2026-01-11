Dopravu na slovenských cestách komplikuje počasie. Motoristov trápi zľadovatený sneh či nárazový vietor

Ilustračná foto: TASR - Roman Hanc

Jakub Baláž
TASR
Problémy vodičom spôsobuje silné sneženie, ale tiež prudký nárazový vietor či znížená dohľadnosť.

V nedeľu ráno si treba dávať pozor na zľadovatený sneh na cestách v okrese Dunajská Streda. V oblasti Čertovice je nárazový vietor a silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov na hornom Považí, Kysuciach a v oblasti Štrby. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Horský priechod Donovaly je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. V okrese Trebišov je pre zhoršené poveternostné podmienky naďalej vyhlásený prvý stupeň kalamitnej situácie. Na ceste I/18 a I/65 v oblasti Martina a Sučian sa vytvárajú snehové záveje.

Cestári upozorňujú aj na padajúce skaly na priechode Donovaly v úseku od 28. po 29. kilometer a na priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. Cesta cez priechod Príslop je uzatvorená pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Na ceste II/531 v úseku Muráň – Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov.

Horské priechody s obmedzeniami

Čerstvý sneh sa nachádza na D1 v úseku Važec – tunel Bôrik, na D3 v úseku Čadca – Svrčinovec – Skalité, ako aj na R3 na obchvate Hornej Štubne, tiež v úsekoch Sedliacka Dubová – Široká, Nižná – Tvrdošín a na obchvate Trstenej, tiež na R4 na obchvate Svidníka.

Ilustračná foto: Unsplash

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného a zriedkavo aj zľadovateného snehu je na vozovkách ciest najmä v hornatejších oblastiach Slovenska.

Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem priechodov Javorník, Šturec, Donovaly, Kremnické Bane, Fačkov, Vyšehrad, Čertovica, Homôlka, Šútovce, Makov, Zbojská, Veľké Pole, Cukmantel, Dobšiná, Príslop, Oravská Lesná, Huty a Podspády, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. Na priechodoch Štós a Vrchslatina je zľadovatený sneh.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodičom ostáva úsmev na tvári. Ceny na čerpacích staniciach sú pod dlhodobým priemerom, situácia je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac