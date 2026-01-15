Donbas Ukrajinci nepustia: Trump vyhlásil, že Rusko je na mier pripravené, rokovania vraj brzdí Zelenskyj

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina pritom naďalej odmieta prijať požiadavku Kremľa, aby sa výmenou za mier vzdala východoukrajinského regiónu Donbas.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že potenciálnu mierovú dohodu o Ukrajine brzdí Kyjev, zatiaľ čo Rusko je pripravené na jej uzavretie. V rozhovore pre agentúru Reuters Trump tiež povedal, že nevie o možnej ceste svojho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a svojho zaťa Jareda Kushnera do Moskvy, ako o tom v stredu informovala agentúra Bloomberg, píše TASR.

Ruský prezident Vladimir Putin je podľa Trumpa pripravený uzavrieť dohodu o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. „Myslím, že Ukrajina je menej pripravená na dohodu,“ konštatoval Trump.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
U našich susedov bude vyhlásený výnimočný stav, ľudia mrznú. Ukrajinský energetický sektor trápia ruské útoky
2.
Odkiaľ EÚ zoberie 90 miliárd eur pre Ukrajinu? Brusel predstavil konkrétny plán. Slovensko si vyjednalo výnimku
3.
Drony dnes zasiahli dva grécke tankery v Čiernom mori: Nevieme, kto za to nesie vinu
Zobraziť všetky články (1565)

Na otázku, prečo na rokovaniach vedených Spojenými štátmi dosiaľ nedošlo k vyriešeniu najväčšieho vojenského konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, Trump odpovedal: „Zelenskyj.“

Foto: SITA/AP

Zelenskyj vraj brzdí rokovania

„Jednoducho si myslím, že sa tam, viete, dostáva len veľmi ťažko,“ odpovedal na otázku, prečo si myslí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj brzdí rokovania.

Reuters konštatuje, že Trumpove vyjadrenia opäť naznačujú frustráciu z ukrajinského prezidenta. Trump a Zelenskyj majú podľa agentúry komplikovaný vzťah, hoci sa zdá, že ich vzájomné vzťahy sa v priebehu Trumpovho prvého roku v úrade zlepšili. Frustráciu Ukrajiny a jej spojencov, ale aj niektorých amerických zákonodarcov vrátane republikánov vyvoláva to, že šéf Bieleho domu býva občas ochotnejší prijímať Putinove uistenia bez výhrad.

Rokovania o mierovej dohode pod vedením USA sa v uplynulých týždňoch sústredili na bezpečnostné záruky, ktoré sa Ukrajina snaží od svojich spojencov získať v prípade uzavretia prímeria s Ruskom.

Ilustračná foto: Profimedia

Ukrajina pritom naďalej odmieta prijať požiadavku Kremľa, aby sa výmenou za mier vzdala východoukrajinského regiónu Donbas. Zelenskyj argumentuje, že na základe ústavy nemá právo vzdať sa ukrajinského územia.

Reuters pripomína, že niektorí európski lídri pochybujú, že by Putin prijal požiadavky, na ktorých sa nedávno dohodli Kyjev, Washington a európski predstavitelia.

Trump okrem toho v rozhovore pre Reuters povedal, že si nie je vedomý možnej nachádzajúcej cesty Witkoffa a Kushnera do Moskvy.

Agentúra Bloomberg informovala, že títo emisári by sa čoskoro mohli stretnúť s Putinom v ruskej metropole. Schôdzka by sa mohla uskutočniť ešte v januári, no jej termín sa môže posunúť pre nepokoje v Iráne.

Americký prezident uviedol, že on sa so Zelenským stretne na budúci týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac