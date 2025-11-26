Domy sú zaplavené, ľudia po pás vo vode: Pripravuje sa evakuácia, situácia sa zhoršuje z minúty na minútu

Stredné Slovensko prežíva mimoriadne náročné dni. Hoci zima sa ešte ani len nezačala, región zasiahli extrémne zrážky, prudké oteplenie a rýchle topenie snehovej pokrývky z predchádzajúcich dní. Kombinácia faktorov spôsobila, že rieky aj menšie potoky sa vylievajú z korýt a zaplavujú celé mestá.
O najnovšom vývoji informujú portály TV Markíza, iMeteo, meteorológovia zo SHMÚ aj miestne samosprávy.
Sliač zaplavilo v priebehu niekoľkých hodín. Ľudia hovoria o vode až po pás
Podľa informácií televízie TV Markíza sa na Sliači už v noci vyliala voda z potokov aj z okolia letiska a zaliala dvory, ulice aj domy. Obyvatelia opisujú dramatické momenty, pri pokuse dostať sa domov narazili na vodu siahajúcu až po pás.
Mnohí museli svoje príbytky opustiť a čakať, kým sa hladina ustáli. Záchranári zasahujú na viacerých miestach naraz. Ulice sú neprejazdné, voda miestami tečie rýchlo a nepredvídateľne. Hasiči aj policajti zároveň vyzývajú ľudí, aby sa nepribližovali k zatopeným úsekom.
Slatina sa vyliala z koryta
Extrémne podmienky hlási aj Hriňová. Podľa údajov SHMÚ spadlo za posledných 24 hodín až 71,7 mm dažďa, čo je hodnota, ktorá by bola vysoká aj počas zimnej víchrice, nie však v období, keď by sa na počasie očakával skôr pokles zrážok.
Pôda je presýtená, voda nestíha odtekať a potok Slatina sa vylial. Ulice sú plné menších jazierok, okolie polí je zaplavené a viaceré úseky sú ťažko prejazdné. SHMÚ zároveň upozorňuje, že hladina rieky Hron pri Žiari dosiahla 317 cm a ďalej stúpa, čo je jeden z najvyšších stavov tohto roka.
Meteorológovia zo SHMÚ vysvetľujú, že počasie na Slovensku ovplyvňuje rozsiahla tlaková níž, typická skôr pre zimné mesiace. Na juhu a v strede krajiny prináša dážď, na severe sneženie. Môže pritom spadnúť ešte 5 až 15 mm zrážok, na severozápade dokonca 5 až 10 cm snehu. Aj keď je toto zrážkové pole je posledné, stabilizácia tokov nebude okamžitá. Voda z topiaceho sa snehu z predchádzajúcich dní stále priteká do riek, čo predlžuje povodňovú situáciu.
Zvolen pripravuje evakuačné plány
Zvolen podľa informácií miestnej samosprávy zažíva jednu z najkritickejších situácií v tomto roku. Hladiny riek Slatina, Neresnica aj Hron sa zdvihli rýchlejšie, než dokázali záchranné zložky reagovať. Najviac ohrozená je oblasť pod Pustým hradom, kde je voda už na hranici obytných zón. Dobrovoľníci aj pracovníci mesta ukladajú stovky vriec s pieskom, aby vytvorili provizórne hrádze.
Do terénu zamierili aj mestskí policajti a monitorujú všetky kritické miesta. Zvolen pritom už pripravuje evakuačný scenár, ak by sa situácia ešte zhoršila. Pripravené sú komunitné centrá aj telocvične základných škôl, ktoré môžu poskytnúť bezpečie obyvateľom z najohrozenejších oblastí.
Banskobystrický kraj tiež trápi voda
V Banskobystrickom kraja aktuálne zasahuje viac ako 120 hasičov, ktorí riešia mimoriadnu situáciu po intenzívnych dažďoch. V noci zasahovali najmä na letisku Sliač, ktoré bolo výrazne zaplavené. Momentálne je podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzany Geguššovej najkritickejšia situácia v okresoch Zvolen a Lučenec.
„Zásahov sa zúčastňuje 61 profesionálnych hasičov so 47 kusmi hasičskej techniky a 62 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 31 kusmi hasičskej techniky. Nasadených je päť veľkokapacitných čerpadiel Hytrans,“ priblížila činnosť hasičov Geguššová.
Hasičský a záchranný zbor podľa nej naďalej monitoruje vývoj situácie a robí všetko pre ochranu životov, majetku a infraštruktúry. Hasiči žiadajú obyvateľov dotknutých oblastí o zvýšenú opatrnosť.
Obyvatelia bojujú spolu so záchranármi
Do terénu sa zapojili aj obyvatelia, ktorí pomáhajú plniť vrecia, spevňovať hrádze a chrániť svoje štvrte pred postupujúcou vodou. Ulice sú miestami pokryté bahnom a naplaveným materiálom, čo komplikuje pohyb. Polícia opakovane vyzýva vodičov, aby rešpektovali dopravné obmedzenia. Niektoré úseky sú úplne neprejazdné.
SHMÚ predpokladá, že počas popoludnia začnú zrážky slabnúť. No voda z topiaceho sa snehu bude pritekať ešte dlhšie, takže stabilizácia hladín bude pomalá. Rieky Slatina a Hron môžu zostať nebezpečne vysoké aj večer. Samosprávy preto žiadajú obyvateľov, aby sa nepribližovali k brehom riek. Stačí jediný krok do podmočeného terénu a človek môže veľmi rýchlo spadnúť do prúdu.
