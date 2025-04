Domáci sú rozčúlení, turisti v šoku: Tatranská električka zrejme výrazne zdražie. Nejde pritom o malú sumu

Tatranská električka je dnes už ikonický dopravný prostriedok, ktorý vo veľkom využívajú nielen domáci, ale aj turisti. Aktuálne však má výrazne zdražieť.

Je totiž pripravená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, podľa ktorej má lístok v električkách a zubačke stáť až 4 eurá, namiesto terajšieho jedného, píše Nový čas.

Minister si za návrhom stojí

Spomínaná električka je dôležitá pre región, pretože domáci ju využívajú prakticky ako mestskú hromadnú dopravu. Miestni obyvatelia preto hovoria o rane pod pás. „Keďže sa snažíme dostať turistov z áut do MHD v Tatrách, ide o obrovský podraz. Je to aj pomsta pre domácich, ktorí túto dopravu využívajú na cestu do práce, za nákupmi a službami. Turista to ešte možno akceptuje. Je to dôsledok nekomunikácie železníc so samosprávami,“ povedal pre Nový čas prešovský župan a predseda KDH Milan Majerský.

Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák stále verí, že navýšenie ceny sa podarí zvrátiť.

„Domáci majú mesačné lístky, ktoré stáli 10 € a my ich zvyšujeme na 12 na mesiac. Dôchodcovia a študenti majú električky zadarmo. Takže domácim sme zvýšili ceny nepatrne a turistom sme ceny zvýšili výrazne, čo je ale pre turistov akceptovateľné,“ okomentoval situáciu minister dopravy Jozef Ráž.